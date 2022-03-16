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    «Арсенал» с «Ливерпулем» выдадут голевой спектакль

    «Арсенал» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 6.20 на матч АПЛ 16 марта 2022 года

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    Харви Эллиотт
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:15 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Марта 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:15 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Арсенал»

    «Арсенал» постепенно приходит в себя. Команда Микеля Артеты не боится никого, и вполне логично борется за выход в Лигу чемпионов.

    В минувшем туре АПЛ «Арсенал» сумел добыть три очка. Дома был обыгран «Лестер» (2:0).

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Вот только нынешнее 4 место явно не соответствует клубным амбициям. Впрочем, никто не сомневается, что команда Артеты еще себя покажет.

    Все прогнозы на АПЛ

    Лондонцы исторически не столь успешно противостоят «Ливерпулю». Из пяти последних очных поединков «Арсенал» проиграл трижды.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» фактически вернулся в полноценную чемпионскую гонку. Очковые потери «Манчестер Сити» и собственная прыть — вот два фактора, поспособствовавшие этому.

    «Ливерпуль» сейчас находится на 2 месте. Причем отставание от лидера составляет всего три очка.

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    • В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» добыл три очка. На выезде легко и непринужденно был обыгран «Брайтон» (0:2).

    Наличие в составе Мохаммеда Салаха станет прекрасным подспорьем для гостей. Египтянин в 26 матчах АПЛ отличился 20 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.83, на ничью за 4.38, а на «Арсенал» — за 4.14.

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    «Арсенал» под руководством Артеты весьма заметно прогрессирует.

    Мерсисайдцы наверняка активно пойдут вперед с первых минут матча.

    Обе команды имеют в своих составах классных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (6.20), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» с «Ливерпулем» выдадут голевой спектакль
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