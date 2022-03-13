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    Отодвинутся ли «ириски» от опасной зоны?

    «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, чемпионат Англии, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вулверхэмптон»
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    «Эвертон»
    13 марта в Ливерпуля на стадионе «Гудисон Парк» местный клуб «Эвертон» сыграет против «Вулверхэмптона» в 29-м туре АПЛ. Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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    «Эвертон»

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» расположился на 17-й строчке, имея в своем активе 22 очка. При этом команда обходит 18-е место всего на один балл, так что вполне может вылететь.

    В этом году «ириски» в рамках чемпионата страны в семи поединках терпели поражения, а также добились одной победы, одолев в середине февраля на своем поле «Лидс» со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Эвертон — Вулверхэмптон

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    В прошлом туре ливерпульский коллектив на выезде был разгромлен «Тоттенхэмом» 0:5, а игровым днем ранее он на своем поле минимально уступил «Манчестер Сити» 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    16 из 22 баллов «Эвертон» добыл именно на своей арене. Коллектив добился пяти выигрышей, один поединок свел вничью и потерпел шесть неудач.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» же в турнирной таблице английского первенства разместился на восьмой строчке, имея 43 балла в копилке. От еврозоны коллектив отстает всего лишь на два пункта.

    Стоит отметить, что «волки» надежно действует в защите в этом сезоне, и меньше их пропустили только две команды. Однако в последнее время они выступают не совсем неудачно.

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  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон»
  • 08/03/2022

    • Так с конца феврали и по начало марта «оранжево-черные» потерпели три поражения подряд в первенстве. В прошлом же туре они смогли прервать эту серию, разгромив на своем поле 4:0 «Уотфорд».

    Вне родных стен в текущем чемпионате Англии «Вулверхэмптон» выиграл семь встреч из 14 проведенных, пять матчей он проиграл и дважды расписал мировые.

    В первом круге дома победили «волки» 2:1, а до этого три из четырех очных встреч выиграли «ириски».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.34.

    «Эвертону» отступать уже некуда, дальше только зона вылета. Так что хозяева приложат максимум усилий для завоевания трех очков, да и соперник на текущий момент не особо впечатляет.

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    «Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Отодвинутся ли «ириски» от опасной зоны?
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