13 марта в Ливерпуля на стадионе «Гудисон Парк» местный клуб «Эвертон» сыграет против «Вулверхэмптона» в 29-м туре АПЛ. Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» расположился на 17-й строчке, имея в своем активе 22 очка. При этом команда обходит 18-е место всего на один балл, так что вполне может вылететь.

В этом году «ириски» в рамках чемпионата страны в семи поединках терпели поражения, а также добились одной победы, одолев в середине февраля на своем поле «Лидс» со счетом 3:0.

Коэффициенты матча Эвертон — Вулверхэмптон 1 2.25 X 3.20 2 3.35 Ставка

В прошлом туре ливерпульский коллектив на выезде был разгромлен «Тоттенхэмом» 0:5, а игровым днем ранее он на своем поле минимально уступил «Манчестер Сити» 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

16 из 22 баллов «Эвертон» добыл именно на своей арене. Коллектив добился пяти выигрышей, один поединок свел вничью и потерпел шесть неудач.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» же в турнирной таблице английского первенства разместился на восьмой строчке, имея 43 балла в копилке. От еврозоны коллектив отстает всего лишь на два пункта.

Стоит отметить, что «волки» надежно действует в защите в этом сезоне, и меньше их пропустили только две команды. Однако в последнее время они выступают не совсем неудачно.

Так с конца феврали и по начало марта «оранжево-черные» потерпели три поражения подряд в первенстве. В прошлом же туре они смогли прервать эту серию, разгромив на своем поле 4:0 «Уотфорд».

Вне родных стен в текущем чемпионате Англии «Вулверхэмптон» выиграл семь встреч из 14 проведенных, пять матчей он проиграл и дважды расписал мировые.

В первом круге дома победили «волки» 2:1, а до этого три из четырех очных встреч выиграли «ириски».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 2.32.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.34.

«Эвертону» отступать уже некуда, дальше только зона вылета. Так что хозяева приложат максимум усилий для завоевания трех очков, да и соперник на текущий момент не особо впечатляет.