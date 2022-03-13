«Челси»
«Челси» занимает лишь третью позицию в таблице. Борьбы за чемпионство лондонцам не светит, несмотря на все усилия Томаса Тухеля.
Причем лучшим бомбардиром команды в чемпионате является номинальный хавбек. Мейсон Маунт отличился 8 раз.
Коэффициенты матча Челси — Ньюкасл
В предыдущем туре чемпионата «Челси» добыл столь нужную викторию. На выезде «аристократы» обыграли «Норвич» (1:3).
Против «Ньюкасла» команда традиционно играет удачно. Из пяти последних матчей «Челси» выиграл четыре раза при одной коллизии.
«Ньюкасл»
Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Ньюкасл» вполне логично приближается к зоне середняков АПЛ.
«Сороки» сейчас находятся на 14 месте, но вполне способны прибавить. Да и отрыв от опасной зоны возрос до десяти очков.
В предыдущем туре «Ньюкасл» добыл трудную викторию. На выезде команда нанесла поражение «Саутгемптону» (1:2).
К слову, эта победа стала для лондонцев второй к ряду. Более того, в АПЛ «сороки» не проигрывают с конца декабря.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.35, на ничью за 5.50, а на «Ньюкасл» — за 10.50.
«Челси» в последних матчах смотрится очень выгодно.
«Ньюкасл»
Обе команды проводят довольно позитивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.15.