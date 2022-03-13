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    «Челси» обменяется голами с «сороками»

    «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, АПЛ, 13 марта 2022 года

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    Тиаго Силва
    «Челси» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Челси» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
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    «Челси»

    «Челси» занимает лишь третью позицию в таблице. Борьбы за чемпионство лондонцам не светит, несмотря на все усилия Томаса Тухеля.

    Причем лучшим бомбардиром команды в чемпионате является номинальный хавбек. Мейсон Маунт отличился 8 раз.

    Коэффициенты матча Челси — Ньюкасл

  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Челси» добыл столь нужную викторию. На выезде «аристократы» обыграли «Норвич» (1:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Ньюкасла» команда традиционно играет удачно. Из пяти последних матчей «Челси» выиграл четыре раза при одной коллизии.

    «Ньюкасл»

    Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Ньюкасл» вполне логично приближается к зоне середняков АПЛ.

    «Сороки» сейчас находятся на 14 месте, но вполне способны прибавить. Да и отрыв от опасной зоны возрос до десяти очков.

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    • В предыдущем туре «Ньюкасл» добыл трудную викторию. На выезде команда нанесла поражение «Саутгемптону» (1:2).

    К слову, эта победа стала для лондонцев второй к ряду. Более того, в АПЛ «сороки» не проигрывают с конца декабря.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.35, на ничью за 5.50, а на «Ньюкасл» — за 10.50.

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    «Челси» в последних матчах смотрится очень выгодно.

    «Ньюкасл» имеет приятную серию из двух побед к ряду.

    Обе команды проводят довольно позитивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.15.

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    «Челси» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» обменяется голами с «сороками»
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