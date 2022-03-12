ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы» Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира
  • 00:57
    • Дубль Муриэля принес «Аталанте» победу над «Байером», «Монако» уступил «Браге»
  • 00:55
    • «Барселона» не справилась с «Галатасараем» в Лиге Европы
  • 01:04
    • «Базель» с Чаловым проиграл «Марселю», у ПСВ и Копенгагена результативная ничья
  • 00:58
    • «Лестер» обыграл «Ренн», «Аз Алкмар» уступил «Буде-Глимту»
    Все новости спорта

    «Ювентус» уверенно обыграет соперника

    «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Чемпионат Италии, 12 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Сампдорию Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    «Сампдория» на своём поле сыграет против «Ювентуса» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 12 марта, начало — 20:00 (мск). «Сампдория» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 20:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Сампдория»

    «Моряки» никак не могут набрать форму и продолжают проводить свой провальный сезон в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

    В данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А с 26-ю балами в активе, от зоны вылета их отделяет всего 4 очка.

    Коэффициенты матча Сампдория — Ювентус

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Сампдория» целых 8 раз проигрывала своим соперникам и только 2 раза смогла порадовать болельщиков победами.

    Календарь и таблица Серии А

    В Серии А две последние домашние встречи «Дория» смогла показать, что не так уж и безнадежна. Сначала команда очень уверенно разгромила «Сассуоло» со счётом 4:0, а во втором матче обыграла «Эмполи» (2:0).

    Но в крайних двух турах на выезде «моряки» терпели поражения от «Аталанты» (4:0) и своего соседа по турнирной таблице «Удинезе» (2:1).

    «Ювентус»

    «Старая синьора» не только сдвинула «Аталанту» с четвертой строчки турнирной таблицы Серии А, но и постепенно закрепляется на этой позиции. В данный момент у команды 53 очка в активе и от своих ближайших конкурентов они оторвались на 6 баллов.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «черно-белые» 6 раз уверенно обыграли своих соперников и 3 раза не смогли определить сильнейшего со своими оппонентами сыграв вничью.

  • Заколдованный каркас. Ливерпульцы «на тоненького» прошли в четвертьфинал ЛЧ
  • Миланский «Интер» одержал гостевую победу со счетом 1:0 над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • 09/03/2022

    • Массимилиано Аллегри постепенно возвращает туринцев не прежний уровень. «Ювентус» во всех турнирах в основное время не проигрывает уже 20 матчей подряд.

    В Серии А после двух поединков, которые закончились с одинаковым счётом 1:1 («Аталанта» и «Торино»), «черно-белые» одержали две победы над «Эмполи» (2:3) и «Специей» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сампдории» в этом матче можно поставить за 5.25, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Ювентуса» — за 1.69.

    300ИгратьБонус новым клиентамmostbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз — «Сампдория» выглядит не лучшим образом, последнее время результаты вовсе не радуют болельщиков. В «Ювентуса» противоположная ситуация, команда набрала неплохой ход и готова включиться в борьбу за высокие места. Посреди недели у «Юве» нет битва в еврокубках, поэтому ротация состава ни к чему и они уверенно смогут обыграть «моряков».

    Ставка — Победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий Актау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Актобе — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касаткина — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Корне — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Камбюр — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сампдория» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» уверенно обыграет соперника
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры