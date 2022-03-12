«Сампдория» на своём поле сыграет против «Ювентуса» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 12 марта, начало — 20:00 (мск). «Сампдория» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Моряки» никак не могут набрать форму и продолжают проводить свой провальный сезон в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

В данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А с 26-ю балами в активе, от зоны вылета их отделяет всего 4 очка.

Коэффициенты матча Сампдория — Ювентус 1 5.40 X 3.80 2 1.65 Ставка

За последние 10 матчей во всех турнирах «Сампдория» целых 8 раз проигрывала своим соперникам и только 2 раза смогла порадовать болельщиков победами.

Календарь и таблица Серии А

В Серии А две последние домашние встречи «Дория» смогла показать, что не так уж и безнадежна. Сначала команда очень уверенно разгромила «Сассуоло» со счётом 4:0, а во втором матче обыграла «Эмполи» (2:0).

Но в крайних двух турах на выезде «моряки» терпели поражения от «Аталанты» (4:0) и своего соседа по турнирной таблице «Удинезе» (2:1).

«Ювентус»

«Старая синьора» не только сдвинула «Аталанту» с четвертой строчки турнирной таблицы Серии А, но и постепенно закрепляется на этой позиции. В данный момент у команды 53 очка в активе и от своих ближайших конкурентов они оторвались на 6 баллов.

За последние 10 поединков во всех турнирах «черно-белые» 6 раз уверенно обыграли своих соперников и 3 раза не смогли определить сильнейшего со своими оппонентами сыграв вничью.

Массимилиано Аллегри постепенно возвращает туринцев не прежний уровень. «Ювентус» во всех турнирах в основное время не проигрывает уже 20 матчей подряд.

В Серии А после двух поединков, которые закончились с одинаковым счётом 1:1 («Аталанта» и «Торино»), «черно-белые» одержали две победы над «Эмполи» (2:3) и «Специей» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Сампдории» в этом матче можно поставить за 5.25, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Ювентуса» — за 1.69.

Прогноз — «Сампдория» выглядит не лучшим образом, последнее время результаты вовсе не радуют болельщиков. В «Ювентуса» противоположная ситуация, команда набрала неплохой ход и готова включиться в борьбу за высокие места. Посреди недели у «Юве» нет битва в еврокубках, поэтому ротация состава ни к чему и они уверенно смогут обыграть «моряков».

Ставка — Победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.15.