«Милан» сыграет на своем поле против «Эмполи» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает первое место в таблице Серии А после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отрыв от «Интера» составляет два очка, но у конкурента при этом еще есть игра в запасе.

В прошлое воскресенье «Милан» одержал гостевую победу над «Наполи». Единственный гол забил джокер «россонери» Оливье Жиру.

Коэффициенты матча Милан — Эмполи 1 1.35 X 5.00 2 8.50 Ставка

Перед этим же «Милан» трижды сыграл вничью, в том числе в матчах против «Салернитаны» и «Удинезе».

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«Милан» одержал только четыре победы в десяти предыдущих матчах Серии А на своем поле.

«Эмполи»

«Эмполи» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 28-ми матчах 32 очка. Отрыв от идущей 18-й «Венеции» составляет десять очков.

«Эмполи» еще ни разу не побеждал в этом году. Безвыигрышная серия составляет уже 11 матчей.

На этом отрезке команда Аурелио Андреаццоли потерпела шесть поражений и пять раз сыграла вничью.

Пять из шести предыдущих матчей «Эмполи» на выезде завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Эмполи» — за 8.60.

Как ни странно, но у «Милана» самые большие проблемы почему-то возникают в матчах именно против таких команд, как «Эмполи». Достаточно вспомнить недавние встречи со «Специей», «Салернитаной» и «Удинезе».

Но мы будем верить, что в «Милане» сделали правильные выводы. Любая потеря очков теперь может стать ключевой в борьбе за Скудетто.

Ставка — победа «Милана» + тотал матча меньше 3,5 за 2.24.