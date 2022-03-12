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    «Милан» снова не сможет выиграть у середняка?

    «Милан» — «Эмполи». Прогноз (к. 2.24) и ставки на чемпионат Италии 12 марта 2022 года

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    «Милан» одержал только четыре победы в десяти предыдущих матчах Серии А на своем поле
    «Милан» сыграет на своем поле против «Эмполи» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Милан»

    «Милан» занимает первое место в таблице Серии А после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отрыв от «Интера» составляет два очка, но у конкурента при этом еще есть игра в запасе.

    В прошлое воскресенье «Милан» одержал гостевую победу над «Наполи». Единственный гол забил джокер «россонери» Оливье Жиру.

    Коэффициенты матча Милан — Эмполи

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    Перед этим же «Милан» трижды сыграл вничью, в том числе в матчах против «Салернитаны» и «Удинезе».

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    «Милан» одержал только четыре победы в десяти предыдущих матчах Серии А на своем поле.

    «Эмполи»

    «Эмполи» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 28-ми матчах 32 очка. Отрыв от идущей 18-й «Венеции» составляет десять очков.

    «Эмполи» еще ни разу не побеждал в этом году. Безвыигрышная серия составляет уже 11 матчей.

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    • На этом отрезке команда Аурелио Андреаццоли потерпела шесть поражений и пять раз сыграла вничью.

    Пять из шести предыдущих матчей «Эмполи» на выезде завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Эмполи» — за 8.60.

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    Как ни странно, но у «Милана» самые большие проблемы почему-то возникают в матчах именно против таких команд, как «Эмполи». Достаточно вспомнить недавние встречи со «Специей», «Салернитаной» и «Удинезе».

    Но мы будем верить, что в «Милане» сделали правильные выводы. Любая потеря очков теперь может стать ключевой в борьбе за Скудетто.

    Ставка — победа «Милана» + тотал матча меньше 3,5 за 2.24.

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    «Милан» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» снова не сможет выиграть у середняка?
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