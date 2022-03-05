ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути
  • 00:57
    • «Бетис» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании
  • 22:27
    • «Зенит» разгромил КАМАЗ в 1/8 финала Кубка России
  • 20:15
    • «Енисей» разгромил «Локомотив» в 1/8 финала Кубка России
  • 18:56
    • АПЛ могут прекратить транслировать в России
  • 18:29
    • РФС подаст апелляцию в САS на санкции ФИФА и УЕФА
  • 18:23
    • Хвича — в старте «Рубина» на матч с «Ротором»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Вулверхэмптон» обыграть «Кристал Пэлас»?

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Англии 5 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вулверхэмптон» ни разу не забивал в трех из пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых 40 очков.

    В конце февраля «Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» и «Вест Хэму», из-за чего упустил шикарный шанс подняться в топ-6.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Кристал Пэлас

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Но перед этим команда Бруну Лаже провела классные матчи против «Тоттенхэма» и «Лестера», набрав в них максимальное количество очков. Особенно неожиданной получилась победа в Лондоне.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» ни разу не забивал в трех из пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле. Правда, это были встречи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси».

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 27-ми матчах 30 очков.

    В первый день марта «Кристал Пэлас» выиграл на своем поле у «Сток Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

  • Пора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • Реакция английских СМИ на решение Романа Абрамовича продать «Челси»
  • Вчера

    • В АПЛ у команды Патрика Виейра всего лишь одна победа в восьми предыдущих матчах.

    Но тут также стоит отметить, что за последние полтора месяца «Кристал Пэлас» трижды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.38.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Вулверхэмптон» все-таки чуть-чуть лучше, и все равны шансы здесь 50 на 50. «Кристал Пэлас» достаточно неудобная команда, хотя в ее случае очень многое также зависит от настроя.

    В общем, от ставки на исход лучше воздержаться. При этом почти нет сомнений, что соперники не порадуют результативным футболом.

    Ставка — победа «Вулверхэмптона» или «Кристал Пэлас» + тотал матча меньше 2,5 за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Дьяченко — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вулверхэмптон» обыграть «Кристал Пэлас»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры