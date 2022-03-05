«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» занимает восьмое место в таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых 40 очков.
В конце февраля «Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» и «Вест Хэму», из-за чего упустил шикарный шанс подняться в топ-6.
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
Но перед этим команда Бруну Лаже провела классные матчи против «Тоттенхэма» и «Лестера», набрав в них максимальное количество очков. Особенно неожиданной получилась победа в Лондоне.
«Вулверхэмптон» ни разу не забивал в трех из пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле. Правда, это были встречи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси».
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 27-ми матчах 30 очков.
В первый день марта «Кристал Пэлас» выиграл на своем поле у «Сток Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.
В АПЛ у команды Патрика Виейра всего лишь одна победа в восьми предыдущих матчах.
Но тут также стоит отметить, что за последние полтора месяца «Кристал Пэлас» трижды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение.
Прогноз и ставка
На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.38.
«Вулверхэмптон» все-таки чуть-чуть лучше, и все равны шансы здесь 50 на 50. «Кристал Пэлас» достаточно неудобная команда, хотя в ее случае очень многое также зависит от настроя.
В общем, от ставки на исход лучше воздержаться. При этом почти нет сомнений, что соперники не порадуют результативным футболом.
Ставка — победа «Вулверхэмптона» или «Кристал Пэлас» + тотал матча меньше 2,5 за 2.50.