«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает восьмое место в таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых 40 очков.

В конце февраля «Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» и «Вест Хэму», из-за чего упустил шикарный шанс подняться в топ-6.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 1 2.30 X 3.05 2 3.40 Ставка

Но перед этим команда Бруну Лаже провела классные матчи против «Тоттенхэма» и «Лестера», набрав в них максимальное количество очков. Особенно неожиданной получилась победа в Лондоне.

Календарь и таблица АПЛ

«Вулверхэмптон» ни разу не забивал в трех из пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле. Правда, это были встречи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 27-ми матчах 30 очков.

В первый день марта «Кристал Пэлас» выиграл на своем поле у «Сток Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

В АПЛ у команды Патрика Виейра всего лишь одна победа в восьми предыдущих матчах.

Но тут также стоит отметить, что за последние полтора месяца «Кристал Пэлас» трижды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.38.

«Вулверхэмптон» все-таки чуть-чуть лучше, и все равны шансы здесь 50 на 50. «Кристал Пэлас» достаточно неудобная команда, хотя в ее случае очень многое также зависит от настроя.

В общем, от ставки на исход лучше воздержаться. При этом почти нет сомнений, что соперники не порадуют результативным футболом.

Ставка — победа «Вулверхэмптона» или «Кристал Пэлас» + тотал матча меньше 2,5 за 2.50.