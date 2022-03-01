«Бернли» сыграет на своем поле против «Лестера» в перенесенном 22-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 1 марта и начнется в 22:45 по мск. «Бернли» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

С 21 зачетным пунктом «Бернли» находится в зоне вылета, на 18-й строке в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17 позиции он отстает всего лишь на один балл.

«Бордовые» отлично провели свои семь последних игр в чемпионате, проиграв в них только раз, да и то «Ливерпулю» 0:1, правда, на своем поле. Еще они дважды победили в этот период и четыре встречи свели вничью.

Коэффициенты матча Бёрнли — Лестер 1 2.95 X 3.40 2 2.40 Ставка

Одна из мировых случилась с ними накануне на выезде с «Кристал Пэлас» 1:1, а до этого они поочередно одолели в гостевой игре 3:0 «Брайтон» и на своем поле «Тоттенхэм» 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Бернли» в данном первенстве провел 11 игр, дважды выиграв при трех фиаско и шести мировых исходах.

«Лестер»

«Лестер» проводит слабый сезон в АПЛ. На текущий момент он находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея на шесть очков больше, чем у предстоящего противника.

В чемпионате страны «лисы» не могут победить с конца прошлого года, одолев тогда дома 1:0 «Ливерпуль». После того они в рамках первенства дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

Одна из этих неудач случилась с ними в прошлом туре в гостях с «Вулверхэмптоном» 1:2, но между эти поединком они дважды хлопнули датский «Раннерс» в 1/16 финала Лиги конференций.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Лестер» выступает особо плохо, выиграв лишь две игры из 11, трижды сыграв вничью и потерпев аж шесть неудач.

В последних двух очных встречах эти клубы расписывали мировые, а до этого дважды дома побеждал «Лестер» и раз на своем поле виктория была за «Бернли».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лестера» предлагают — 2.38.

На викторию «Бернли» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.54.

«Бернли» на текущий момент находится в лучших кондициях, чем «Лестер», да и играет дома, где он особо неуступчив. Так что в данном противостоянии рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.