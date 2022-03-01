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    «Бордовые» продолжат подниматься по турнирке?

    «Бернли» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионат Англии, 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Лестер»
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    «Бернли»
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Лестера» в перенесенном 22-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 1 марта и начнется в 22:45 по мск. «Бернли» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Марта 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Бернли»

    С 21 зачетным пунктом «Бернли» находится в зоне вылета, на 18-й строке в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17 позиции он отстает всего лишь на один балл.

    «Бордовые» отлично провели свои семь последних игр в чемпионате, проиграв в них только раз, да и то «Ливерпулю» 0:1, правда, на своем поле. Еще они дважды победили в этот период и четыре встречи свели вничью.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Лестер

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    Одна из мировых случилась с ними накануне на выезде с «Кристал Пэлас» 1:1, а до этого они поочередно одолели в гостевой игре 3:0 «Брайтон» и на своем поле «Тоттенхэм» 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Бернли» в данном первенстве провел 11 игр, дважды выиграв при трех фиаско и шести мировых исходах.

    «Лестер»

    «Лестер» проводит слабый сезон в АПЛ. На текущий момент он находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея на шесть очков больше, чем у предстоящего противника.

    В чемпионате страны «лисы» не могут победить с конца прошлого года, одолев тогда дома 1:0 «Ливерпуль». После того они в рамках первенства дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

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    • Одна из этих неудач случилась с ними в прошлом туре в гостях с «Вулверхэмптоном» 1:2, но между эти поединком они дважды хлопнули датский «Раннерс» в 1/16 финала Лиги конференций.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Лестер» выступает особо плохо, выиграв лишь две игры из 11, трижды сыграв вничью и потерпев аж шесть неудач.

    В последних двух очных встречах эти клубы расписывали мировые, а до этого дважды дома побеждал «Лестер» и раз на своем поле виктория была за «Бернли».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лестера» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Бернли» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.54.

    «Бернли» на текущий момент находится в лучших кондициях, чем «Лестер», да и играет дома, где он особо неуступчив. Так что в данном противостоянии рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.

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    «Бернли» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на футбол. «Бордовые» продолжат подниматься по турнирке?
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