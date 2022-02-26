Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ Канте стал героем матча«Челси» и без Лукаку показал «Лиллю» разницу в классе
  • 00:55
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы
  • 00:40
    • «Арсенал» вырвал волевую победу у «Вулверхэмптона»
  • 22:44
    • «Порту» и «Лейпциг» пробились в 1/8 финала Лиги Европы, «Лацио» вылетел
  • 22:40
    • Дубль Малиновского помог «Аталанте» разгромить «Олимпиакос» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
  • 23:25
    • Матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» перенесены
  • 22:54
    • «Лестер» и «Марсель» пробились в 1/8 финала Лиги конференций, «Селтик» вылетел
  • 20:24
    • Даниил Медведев станет первой ракеткой мира
    Все новости спорта

    «Динамо» быстро разберется с «Химками»

    «Химки» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, РПЛ, 26 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Химки Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Химки» — «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян
    «Химки» сыграют на своем поле с «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Химки»

    «Химки» борются за выживание. Теперь это будет несколько проще, ведь состав команды пополнил ряд новичков приличного уровня.

    Разумеется, основное внимание приковано к Павлу Мамаеву. Опальный хавбек наверняка добавит креатива действиям команды в атаке.

    Коэффициенты матча Химки — Динамо

  • 1
  • 7.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
    •

    Вот только смогут ли химкинцы реально тягаться с претендентом на чемпионский титул?! Тем более, далеко не факт, что команда за сборы успела сыграться.

    Все прогнозы на РПЛ

    Вообще, «Химки» удачно играют против «Динамо». Из пяти последних очных битв химкинцы победили в трех при одной неудаче.

    «Динамо»

    Эта команда изначально виделась в качестве борца за медали. На самом же деле Сандро Шварц выстроил прекрасный коллектив, способный бросить перчатку «Зениту».

    Главная проблема команды в том, что молодым ее лидерам Арсену Захаряну и Константину Тюкавину еще не хватает опыта борьбы за высшие награды.

  • Роналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа
  • Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Наверняка динамовцы постараются начать весеннюю часть сезона ударно. Тем более, обороняется «Динамо» почти образцово (20 пропущенных мячей).

    От москвичей стоит ожидать игры первым номером. И состав у команды сильный, и игру Шварц наладил прилично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.67, на ничью за 3.96, а на «Химки» — за 6.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Химки» намерены выбраться из опасной зоны.

    «Динамо» смотрится сильнее по всем показателям.

    Гости смотрятся сильнее, к тому же мотивированы побороться за чемпионство. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Минай — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Левадия — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Валвейк — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Химки» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» быстро разберется с «Химками»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры