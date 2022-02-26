«Химки» сыграют на своем поле с «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» борются за выживание. Теперь это будет несколько проще, ведь состав команды пополнил ряд новичков приличного уровня.

Разумеется, основное внимание приковано к Павлу Мамаеву. Опальный хавбек наверняка добавит креатива действиям команды в атаке.

Коэффициенты матча Химки — Динамо 1 7.30 X 4.00 2 1.50 Ставка

Вот только смогут ли химкинцы реально тягаться с претендентом на чемпионский титул?! Тем более, далеко не факт, что команда за сборы успела сыграться.

Все прогнозы на РПЛ

Вообще, «Химки» удачно играют против «Динамо». Из пяти последних очных битв химкинцы победили в трех при одной неудаче.

«Динамо»

Эта команда изначально виделась в качестве борца за медали. На самом же деле Сандро Шварц выстроил прекрасный коллектив, способный бросить перчатку «Зениту».

Главная проблема команды в том, что молодым ее лидерам Арсену Захаряну и Константину Тюкавину еще не хватает опыта борьбы за высшие награды.

Наверняка динамовцы постараются начать весеннюю часть сезона ударно. Тем более, обороняется «Динамо» почти образцово (20 пропущенных мячей).

От москвичей стоит ожидать игры первым номером. И состав у команды сильный, и игру Шварц наладил прилично.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.67, на ничью за 3.96, а на «Химки» — за 6.10.

«Химки» намерены выбраться из опасной зоны.

«Динамо» смотрится сильнее по всем показателям .

Гости смотрятся сильнее, к тому же мотивированы побороться за чемпионство. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.