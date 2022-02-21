«Санта Клара» сыграет на своем поле с «Портимоненсе» в рамках 23-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:15 мск. «Санта Клара» — «Портимоненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санта Клара»

«Санта Клара» находится на экваторе таблицы. Правда, отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков.

А вот в обороне у команды не ладится. Все-таки 41 пропущенный мяч в 22 матчах является одним из худших показателей в лиге.

В предыдущем туре чемпионата «Санта Клара» потерпела поражение. Правда, «Бенфика» изначально была сильнее по всем статьям (2:1).

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Матчи против «Портимоненсе» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних поединков «Санта Клара» одержала две победы при одной неудаче.

«Портимоненсе»

На данный момент «Портимоненсе» занимает 9 место. Причем вряд ли команда сможет побороться за выход в еврокубки, зато вылет ей не грозит.

«Портимоненсе» довольно надежен в обороне, пропустив всего 24 мяча. Правда, с атакой у команды не ладится (22 мяча).

В предыдущем туре чемпионата «Портимоненсе» добыл ничью с «Боавиштой» (1:1). Причем до того команда с таким же счетом завершила поединок с «Пасуш де Феррейрой».

А вот серия без побед составляет уже более двух месяцев. Стало быть, ни о каком позитивном микроклимате речи быть не может.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Санта Клару» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Портимоненсе» — за 3.65.

«Санта Клара» неплохо выглядит в последних матчах .

«Портимоненсе» не выигрывает уже более двух месяцев.

«Санта Клара» традиционно успешно играет с «Портимоненсе». Наши прогноз и ставка — Победа «Санта Клары» с коэффициентом 2.10.