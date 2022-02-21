«Санта Клара»
«Санта Клара» находится на экваторе таблицы. Правда, отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков.
А вот в обороне у команды не ладится. Все-таки 41 пропущенный мяч в 22 матчах является одним из худших показателей в лиге.
Коэффициенты матча Санта-Клара — Портимоненсе
В предыдущем туре чемпионата «Санта Клара» потерпела поражение. Правда, «Бенфика» изначально была сильнее по всем статьям (2:1).
Матчи против «Портимоненсе» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних поединков «Санта Клара» одержала две победы при одной неудаче.
«Портимоненсе»
На данный момент «Портимоненсе» занимает 9 место. Причем вряд ли команда сможет побороться за выход в еврокубки, зато вылет ей не грозит.
«Портимоненсе» довольно надежен в обороне, пропустив всего 24 мяча. Правда, с атакой у команды не ладится (22 мяча).
В предыдущем туре чемпионата «Портимоненсе» добыл ничью с «Боавиштой» (1:1). Причем до того команда с таким же счетом завершила поединок с «Пасуш де Феррейрой».
А вот серия без побед составляет уже более двух месяцев. Стало быть, ни о каком позитивном микроклимате речи быть не может.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Санта Клару» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Портимоненсе» — за 3.65.
«Санта Клара»
«Портимоненсе» не выигрывает уже более двух месяцев.
«Санта Клара» традиционно успешно играет с «Портимоненсе». Наши прогноз и ставка — Победа «Санта Клары» с коэффициентом 2.10.