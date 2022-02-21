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    «Санта Клара» добудет викторию

    «Санта Клара» — «Портимоненсе». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примейра, 21 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Санта Клара» — «Портимоненсе»
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    «Санта Клара» сыграет на своем поле с «Портимоненсе» в рамках 23-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:15 мск. «Санта Клара» — «Портимоненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 21 Февраля 2022 года
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    «Санта Клара»

    «Санта Клара» находится на экваторе таблицы. Правда, отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков.

    А вот в обороне у команды не ладится. Все-таки 41 пропущенный мяч в 22 матчах является одним из худших показателей в лиге.

    Коэффициенты матча Санта-Клара — Портимоненсе

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Санта Клара» потерпела поражение. Правда, «Бенфика» изначально была сильнее по всем статьям (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Портимоненсе» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних поединков «Санта Клара» одержала две победы при одной неудаче.

    «Портимоненсе»

    На данный момент «Портимоненсе» занимает 9 место. Причем вряд ли команда сможет побороться за выход в еврокубки, зато вылет ей не грозит.

    «Портимоненсе» довольно надежен в обороне, пропустив всего 24 мяча. Правда, с атакой у команды не ладится (22 мяча).

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    • В предыдущем туре чемпионата «Портимоненсе» добыл ничью с «Боавиштой» (1:1). Причем до того команда с таким же счетом завершила поединок с «Пасуш де Феррейрой».

    А вот серия без побед составляет уже более двух месяцев. Стало быть, ни о каком позитивном микроклимате речи быть не может.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Санта Клару» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Портимоненсе» — за 3.65.

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    «Санта Клара» неплохо выглядит в последних матчах.

    «Портимоненсе» не выигрывает уже более двух месяцев.

    «Санта Клара» традиционно успешно играет с «Портимоненсе». Наши прогноз и ставка — Победа «Санта Клары» с коэффициентом 2.10.

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    «Санта Клара» — «Портимоненсе»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на футбол. «Санта Клара» добудет викторию
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