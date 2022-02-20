«Марсель» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

В последнем поединке чемпионата команда порадовала результатом. На выезде «Марсель» сумел переиграть «Метц» (1:2).

Марсельцы вполне могут сосредоточиться на еврокубках, где в первом матче 1/16 финала Лиги конференций победили дома «Карабах» (3:1).

Коэффициенты матча Марсель — Клермон 1 1.45 X 4.50 2 7.00 Ставка

В Лиге 1 никакой конкуренции ПСЖ они не создают, и, по сути, сражаются только за 2-е место. Отрыв от третьей «Ниццы» составляет четыре очка.

Все прогнозы на Лигу 1

До того марсельцы позорно вылетели из Кубка Франции. В четвертьфинале команда была бита «Ниццей» (4:1).

«Клермон»

«Клермон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 24 очка. Команда смогла забить 24 раза, а пропустила 41 мяч в этом сезоне.

За последние 12 матчей во всех турнирах «Клермон» шесть раз терпел поражения от своих соперников, два раза сыграл вничью и четыре раза смог победить.

В Лиге 1 после ничьей с «Реймсом» (0:0) «Клермон» потерпел два поражения от «Монако» (4:0) и «Страсбурга» (0:2). А затем клуб смог обыграть «Ренн» (2:1), «Ниццу» (1:0) и проиграл «Сент-Этьену» (1:2).

В 1/16 кубка Франции «Клермон» проиграл «Бастии» с результатом 0:2 и вылетел из борьбы.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.