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    Есть ли у «Клермона» шансы c «Марселем»?

    «Марсель» — «Клермон». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лига 1, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Клермон»
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    «Марсель» занимает второе место в Лиге 1
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Февраля 2022 года
    Марсель
  • Франция. Кубок
    •  Марсель 22:45 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    В последнем поединке чемпионата команда порадовала результатом. На выезде «Марсель» сумел переиграть «Метц» (1:2).

    Марсельцы вполне могут сосредоточиться на еврокубках, где в первом матче 1/16 финала Лиги конференций победили дома «Карабах» (3:1).

    Коэффициенты матча Марсель — Клермон

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.00
  • Ставка
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    В Лиге 1 никакой конкуренции ПСЖ они не создают, и, по сути, сражаются только за 2-е место. Отрыв от третьей «Ниццы» составляет четыре очка.

    Все прогнозы на Лигу 1

    До того марсельцы позорно вылетели из Кубка Франции. В четвертьфинале команда была бита «Ниццей» (4:1).

    «Клермон»

    «Клермон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 24 очка. Команда смогла забить 24 раза, а пропустила 41 мяч в этом сезоне.

    За последние 12 матчей во всех турнирах «Клермон» шесть раз терпел поражения от своих соперников, два раза сыграл вничью и четыре раза смог победить.

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    • В Лиге 1 после ничьей с «Реймсом» (0:0) «Клермон» потерпел два поражения от «Монако» (4:0) и «Страсбурга» (0:2). А затем клуб смог обыграть «Ренн» (2:1), «Ниццу» (1:0) и проиграл «Сент-Этьену» (1:2).

    В 1/16 кубка Франции «Клермон» проиграл «Бастии» с результатом 0:2 и вылетел из борьбы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Марсель» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Клермона» шансы c «Марселем»?
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