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    «Фенербахче» не оставит шансов чехам

    «Фенербахче» — «Славия» П. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига конференций, 17 февраля 2022 года

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    Назим Сангаре
    «Фенербахче» сыграет на своем поле со «Славией» П в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Фенербахче» — «Славия» П: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:45 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Фенербахче»

    Нынешний сезон для команды выглядит провальным. Все-таки 6 место в чемпионате Турции явно не устраивает клуб.

    В последнем поединке своего чемпионата команда вновь разочаровала. На выезде «Фенербахче» переиграл «Гиресунспор» (1:2).

    Коэффициенты матча Фенербахче — Славия П

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Причем до того стамбульцы потерпели два поражения к ряду. Более того, оба приключились с минимальным счетом.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    У «Фенебахче» весьма позитивная кадровая ситуация. Все основные исполнители готовятся к матчу с чехами.

    «Славия» П

    В чемпионате Чехии команда выступает на привычном уровне. Первое место для пражан — цель номер один, и пока она достигается.

    Правда, «Славия» П опережает главного конкурента лишь по дополнительным показателям. Зато с атакой у пражан полный порядок — 52 мяча в 21 матче.

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    • В своем последнем матче чемпионата «Славия» П вновь победила. На выезде минимально был обыгран клуб «Словацко».

    Давно травмирован Ян Борил. Кроме того, в лазарете пребывают Ондржей Кудела и Ладислав Такач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Славию» П — за 3.50.

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    Хозяева наверняка будут активно атаковать.

    «Славия» в последних матчах крайне нестабильна.

    Фактор своего поля поможет туркам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.10.

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    «Фенербахче» — «Славия» П: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» не оставит шансов чехам
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