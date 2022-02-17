«Фенербахче»
Нынешний сезон для команды выглядит провальным. Все-таки 6 место в чемпионате Турции явно не устраивает клуб.
В последнем поединке своего чемпионата команда вновь разочаровала. На выезде «Фенербахче» переиграл «Гиресунспор» (1:2).
Коэффициенты матча Фенербахче — Славия П
Причем до того стамбульцы потерпели два поражения к ряду. Более того, оба приключились с минимальным счетом.
Все прогнозы на Лигу конференций
У «Фенебахче» весьма позитивная кадровая ситуация. Все основные исполнители готовятся к матчу с чехами.
«Славия» П
В чемпионате Чехии команда выступает на привычном уровне. Первое место для пражан — цель номер один, и пока она достигается.
Правда, «Славия» П опережает главного конкурента лишь по дополнительным показателям. Зато с атакой у пражан полный порядок — 52 мяча в 21 матче.
В своем последнем матче чемпионата «Славия» П вновь победила. На выезде минимально был обыгран клуб «Словацко».
Давно травмирован Ян Борил. Кроме того, в лазарете пребывают Ондржей Кудела и Ладислав Такач.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Славию» П — за 3.50.
Хозяева
«Славия» в последних матчах крайне нестабильна.
Фактор своего поля поможет туркам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.10.