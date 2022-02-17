«Фенербахче» сыграет на своем поле со «Славией» П в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Фенербахче» — «Славия» П: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Нынешний сезон для команды выглядит провальным. Все-таки 6 место в чемпионате Турции явно не устраивает клуб.

В последнем поединке своего чемпионата команда вновь разочаровала. На выезде «Фенербахче» переиграл «Гиресунспор» (1:2).

Коэффициенты матча Фенербахче — Славия П 1 2.02 X 3.60 2 3.55 Ставка

Причем до того стамбульцы потерпели два поражения к ряду. Более того, оба приключились с минимальным счетом.

Все прогнозы на Лигу конференций

У «Фенебахче» весьма позитивная кадровая ситуация. Все основные исполнители готовятся к матчу с чехами.

«Славия» П

В чемпионате Чехии команда выступает на привычном уровне. Первое место для пражан — цель номер один, и пока она достигается.

Правда, «Славия» П опережает главного конкурента лишь по дополнительным показателям. Зато с атакой у пражан полный порядок — 52 мяча в 21 матче.

В своем последнем матче чемпионата «Славия» П вновь победила. На выезде минимально был обыгран клуб «Словацко».

Давно травмирован Ян Борил. Кроме того, в лазарете пребывают Ондржей Кудела и Ладислав Такач.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Славию» П — за 3.50.

Хозяева наверняка будут активно атаковать .

«Славия» в последних матчах крайне нестабильна.

Фактор своего поля поможет туркам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.10.