«Барселона» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Барселона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы в нынешнем своем виде едва ли могут считаться фаворитами даже Лиги Европы. Команда Хави находится лишь на этапе строительства.

В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» также не впечатлила. Лишь ничья с «Эспаньолом» (2:2) явно идет в разрез с амбициями суперклуба.

Коэффициенты матча Барселона — Наполи 1 1.90 X 3.70 2 3.95 Ставка

В кадровом плане у команды Хави не все идеально. Давненько травмирован Мемфис Депай, в лазарете также находится Ансу Фати.

Все прогнозы на Лигу Европы

Поединки с «Наполи» для команды складываются довольно гладко. Из пяти последних матчей каталонцы выиграли трижды при одном поражении.

«Наполи»

Неаполитанцы борются за Скудетто, но и в Лиге Европы способны на максимальный результат. Опытная команда явно не боится никого.

В предыдущем поединке своего чемпионата «Наполи» имел все шансы вырваться в лидеры Серии А. Правда, победить «Интер» не удалось (1:1).

По-прежнему эффективен в атаке Лоренцо Инсинье. Активностью выделяются Виктор Осимен и Дрис Мертенс, на которых и будет сделан основной расчет в этом матче.

Наверняка в этой встрече «Наполи» будет активен в атаке. Тем паче, соперник переживает не лучшие времена.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 3.75.

Каталонцы слишком проблемно выглядят в атаке.

«Наполи» смотрится во многом монолитнее оппонента .

Неаполитанцы имеют в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Наполи» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.