«Барселона»
Каталонцы в нынешнем своем виде едва ли могут считаться фаворитами даже Лиги Европы. Команда Хави находится лишь на этапе строительства.
В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» также не впечатлила. Лишь ничья с «Эспаньолом» (2:2) явно идет в разрез с амбициями суперклуба.
Коэффициенты матча Барселона — Наполи
В кадровом плане у команды Хави не все идеально. Давненько травмирован Мемфис Депай, в лазарете также находится Ансу Фати.
Поединки с «Наполи» для команды складываются довольно гладко. Из пяти последних матчей каталонцы выиграли трижды при одном поражении.
«Наполи»
Неаполитанцы борются за Скудетто, но и в Лиге Европы способны на максимальный результат. Опытная команда явно не боится никого.
В предыдущем поединке своего чемпионата «Наполи» имел все шансы вырваться в лидеры Серии А. Правда, победить «Интер» не удалось (1:1).
По-прежнему эффективен в атаке Лоренцо Инсинье. Активностью выделяются Виктор Осимен и Дрис Мертенс, на которых и будет сделан основной расчет в этом матче.
Наверняка в этой встрече «Наполи» будет активен в атаке. Тем паче, соперник переживает не лучшие времена.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 3.75.
Каталонцы слишком проблемно выглядят в атаке.
«Наполи»
Неаполитанцы имеют в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Наполи» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.