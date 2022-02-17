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    «Барселона» начнет неудачно?

    «Барселона» — «Наполи». Дерзкая ставка за 6.20 на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Наполи»
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    Жерар Пике
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Барселона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 20:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Барселона»

    Каталонцы в нынешнем своем виде едва ли могут считаться фаворитами даже Лиги Европы. Команда Хави находится лишь на этапе строительства.

    В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» также не впечатлила. Лишь ничья с «Эспаньолом» (2:2) явно идет в разрез с амбициями суперклуба.

    Коэффициенты матча Барселона — Наполи

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    В кадровом плане у команды Хави не все идеально. Давненько травмирован Мемфис Депай, в лазарете также находится Ансу Фати.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поединки с «Наполи» для команды складываются довольно гладко. Из пяти последних матчей каталонцы выиграли трижды при одном поражении.

    «Наполи»

    Неаполитанцы борются за Скудетто, но и в Лиге Европы способны на максимальный результат. Опытная команда явно не боится никого.

    В предыдущем поединке своего чемпионата «Наполи» имел все шансы вырваться в лидеры Серии А. Правда, победить «Интер» не удалось (1:1).

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  • 14/02/2022

    • По-прежнему эффективен в атаке Лоренцо Инсинье. Активностью выделяются Виктор Осимен и Дрис Мертенс, на которых и будет сделан основной расчет в этом матче.

    Наверняка в этой встрече «Наполи» будет активен в атаке. Тем паче, соперник переживает не лучшие времена.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 3.75.

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    Каталонцы слишком проблемно выглядят в атаке.

    «Наполи» смотрится во многом монолитнее оппонента.

    Неаполитанцы имеют в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Наполи» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Наполи»: прогноз, ставка (6.20), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» начнет неудачно?
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