«Интер» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы сейчас являются законодателями мод в Серии А. Да и в Лиге чемпионов «Интер» вполне способен побороться за трофей.

В минувшем туре своего чемпионата «Интер» не сумел добыть три очка. Ничья с «Наполи» (1:1) сохранила команду на первом месте в таблице.

Коэффициенты матча Интер — Ливерпуль 1 3.50 X 3.40 2 2.10 Ставка

В этом поединке «Интер» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например Хоакина Корреа и Матиаса Весино.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Миланцы исторически безуспешно противостоят «Ливерпулю». Из двух очных поединков «Интер» оба раза уступил, не забив ни разу.

«Ливерпуль»

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В АПЛ «Ливерпуль» гонится за «Манчестер Сити», отставая от лидера на 9 очков при одном матче в запасе. Более того, забивают обе команды одинаково часто.

Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» победил с трудом. Выездной поединок с «Бернли» завершился минимальной викторией.

В кадровом плане у англичан полный порядок. В обойме все сильнейшие исполнители, плюс наконец-то восстановился молодой талант Харви Эллиот.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.11, на ничью за 3.70, а на «Интер» — за 3.52.

Атака хозяев во главе с Эдином Джеко наверняка постарается быстро соорудить голевой задел .

В составе англичан имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

Обе команды прилично атакуют, и наверняка сразу пойдут вперед. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.05. Для остальных — более умеренный прогноз.