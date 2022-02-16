Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валиева, Щербакова и Трусова в короткой программеФотогалерея: Валиева, Щербакова и Трусова в короткой программе Милена БыковаМилена Быкова: Это моя вторая Олимпиада без флага. Грустно, что ситуация не изменилась Люк де Йонг принес «Барселоне» победу«Барселона» прогрессирует при Хави, но не в атаке
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
  • 18:50
    • Определились все пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине
  • 18:37
    • Канада разгромила Китай и вышла в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира
  • 17:42
    • Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек на Олимпийских играх — 2022
  • 17:22
    • Лауридсен о матче с Россией: Четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить
  • 17:06
    • Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022
  • 11:51
    • Российские конькобежцы проиграли норвежцам в финале командной гонки преследования на ОИ-2022
    Все новости спорта

    На «Сан-Сиро» сразу будет весело!

    «Интер» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 6.05 на матч Лиги чемпионов 16 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Интер Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Джеко
    «Интер» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    «Интер»

    Миланцы сейчас являются законодателями мод в Серии А. Да и в Лиге чемпионов «Интер» вполне способен побороться за трофей.

    В минувшем туре своего чемпионата «Интер» не сумел добыть три очка. Ничья с «Наполи» (1:1) сохранила команду на первом месте в таблице.

    Коэффициенты матча Интер — Ливерпуль

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Интер» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например Хоакина Корреа и Матиаса Весино.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Миланцы исторически безуспешно противостоят «Ливерпулю». Из двух очных поединков «Интер» оба раза уступил, не забив ни разу.

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа буксует в АПЛ, но в Лиге чемпионов котируется высоко. Мохаммед Салах и Садио Мане — потрясающий ресурс!

    В АПЛ «Ливерпуль» гонится за «Манчестер Сити», отставая от лидера на 9 очков при одном матче в запасе. Более того, забивают обе команды одинаково часто.

  • Клубный чемпионат мира олицетворяет растущий хаос в футболе
  • Каково будущее турнира?
  • Вчера

    • Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» победил с трудом. Выездной поединок с «Бернли» завершился минимальной викторией.

    В кадровом плане у англичан полный порядок. В обойме все сильнейшие исполнители, плюс наконец-то восстановился молодой талант Харви Эллиот.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.11, на ничью за 3.70, а на «Интер» — за 3.52.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Атака хозяев во главе с Эдином Джеко наверняка постарается быстро соорудить голевой задел.

    В составе англичан имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды прилично атакуют, и наверняка сразу пойдут вперед. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.05. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Абердин — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кардифф — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атланта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (6.05), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на футбол. На «Сан-Сиро» сразу будет весело!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры