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    «Лидс» разделается с «ирисками»

    «Эвертон» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, АПЛ, 12 февраля 2022 года

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    Рафинья
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Февраля 2022 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание. Команда на данный момент занимает 16 место, опережая зону вылета на два очка.

    Пока не помогает даже приход на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда. В чемпионате ливерпульский клуб выглядит откровенно убого.

    Коэффициенты матча Эвертон — Лидс

  • 1
  • 2.18
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Эвертон» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила столь же кризисному «Ньюкаслу» (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки против «Лидса» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Эвертон» выиграл лишь однажды при трех коллизиях.

    «Лидс»

    На данный момент «Лидс» находится в числе борцов за сохранение прописки в АПЛ. Команда опережает зону вылета на шесть очков.

    Между тем, минувший тур «Лидс» провел довольно удачно. На выезде команда дала бой крепкой «Астон Вилле» (3:3).

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    • Причем до того «Лидс» дома уступил «Ньюкаслу» (0:1). Да и вообще, главным бичом команды является атака — 27 забитых мячей в 22 матчах.

    В составе команды в нынешнем сезоне выделяется Рафинья. Правда, голевая отдача от форварда в виде 8 забитых мячей вряд ли может считаться высокой…

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.20, на ничью за 3.65, а на «Лидс» — за 3.25.

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    «Эвертон» испытывает заметные трудности в организации игры.

    «Лидс» мотивирован подняться в район экватора таблицы.

    Команда Лэмпарда слишком слабо атакует. Наши прогноз и ставка — Победа «Лидса» с коэффициентом 3.25.

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    «Эвертон» — «Лидс»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лидс» разделается с «ирисками»
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