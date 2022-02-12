«Эвертон» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание. Команда на данный момент занимает 16 место, опережая зону вылета на два очка.

Пока не помогает даже приход на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда. В чемпионате ливерпульский клуб выглядит откровенно убого.

Коэффициенты матча Эвертон — Лидс 1 2.18 X 3.65 2 3.20 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Эвертон» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила столь же кризисному «Ньюкаслу» (3:1).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки против «Лидса» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Эвертон» выиграл лишь однажды при трех коллизиях.

«Лидс»

На данный момент «Лидс» находится в числе борцов за сохранение прописки в АПЛ. Команда опережает зону вылета на шесть очков.

Между тем, минувший тур «Лидс» провел довольно удачно. На выезде команда дала бой крепкой «Астон Вилле» (3:3).

Причем до того «Лидс» дома уступил «Ньюкаслу» (0:1). Да и вообще, главным бичом команды является атака — 27 забитых мячей в 22 матчах.

В составе команды в нынешнем сезоне выделяется Рафинья. Правда, голевая отдача от форварда в виде 8 забитых мячей вряд ли может считаться высокой…

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.20, на ничью за 3.65, а на «Лидс» — за 3.25.

«Эвертон» испытывает заметные трудности в организации игры .

«Лидс» мотивирован подняться в район экватора таблицы.

Команда Лэмпарда слишком слабо атакует. Наши прогноз и ставка — Победа «Лидса» с коэффициентом 3.25.