«Эвертон»
«Эвертон» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание. Команда на данный момент занимает 16 место, опережая зону вылета на два очка.
Пока не помогает даже приход на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда. В чемпионате ливерпульский клуб выглядит откровенно убого.
Коэффициенты матча Эвертон — Лидс
В предыдущем туре чемпионата «Эвертон» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила столь же кризисному «Ньюкаслу» (3:1).
Поединки против «Лидса» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Эвертон» выиграл лишь однажды при трех коллизиях.
«Лидс»
На данный момент «Лидс» находится в числе борцов за сохранение прописки в АПЛ. Команда опережает зону вылета на шесть очков.
Между тем, минувший тур «Лидс» провел довольно удачно. На выезде команда дала бой крепкой «Астон Вилле» (3:3).
Причем до того «Лидс» дома уступил «Ньюкаслу» (0:1). Да и вообще, главным бичом команды является атака — 27 забитых мячей в 22 матчах.
В составе команды в нынешнем сезоне выделяется Рафинья. Правда, голевая отдача от форварда в виде 8 забитых мячей вряд ли может считаться высокой…
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.20, на ничью за 3.65, а на «Лидс» — за 3.25.
«Эвертон»
«Лидс» мотивирован подняться в район экватора таблицы.
Команда Лэмпарда слишком слабо атакует. Наши прогноз и ставка — Победа «Лидса» с коэффициентом 3.25.