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    «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз, ставки (к. 1.94) на футбол, Кубок Италии, 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фиорентина»
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    Александр Кокорин
    Встреча 1/4 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной» состоится 10 февраля. Матч на арене «Атлети Адзурри» в Бергамо начнется в 20:00 мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 10 Февраля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Аталанта»

    В предыдущем розыгрыше Кубка «Аталанта» дошла до финала, где уступила «Ювентусу» (1:2). Команда только раз становилась обладателем трофея в 1963 году, но еще 4 раза играла в финале.

    Бергамаски стартовали в Кубке Италии с раунда 1/8 финала и уверенно прошли «Венецию», победив со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Аталанта — Фиорентина

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    В последних матчах подопечные Гасперини в Серии А разошлись миром с «Интером» (0:0) и «Лацио» (0:0), и дома уступили «Кальяри» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    После 23 туров Серии А «Аталанта» с 43 очками на 5-м туре. Разница мячей 45-28. Не сыграют Алексей Миранчук, Дуван Сапата и Йосип Иличич.

    «Фиорентина»

    Команда 6 раз выигрывала Кубок Италии, однако последний раз — в 2001 году. В предыдущем розыгрыше турнира команда выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв «Интеру» в дополнительное время (1:1, 0:1 д.в.).

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    • Клуб из Флоренции начал свой путь в турнире с этапа 1/32 финала и переиграл «Козенцу» (4:0), а в следующем раунде «Беневенто» (2:1).

    В 1/8 финала «Фиорентина» выбила «Наполи» (2:2, 3:0 д.в.), а в последних матчах Серии А поделила очки с «Кальяри» (1:1) и крупно проиграла «Лацио» (0:3).

    Календарь и таблица Серии А

    После 23 туров «Фиорентина» с 36 очками на 8-м месте. Разница мячей 41-33, команда продала лучшего бомбардира Влаховича (17 голов). Не сыграет вратарь Дронговский, под вопросом Гонсалес и Куарта.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Фиорентины» — 4.20.

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    В последних личным встречам против «Фиорентины» бергамаски имеют преимущество: не проиграно 7 из 9 предыдущих очных матчей в Серии А и Кубке Италии (5 побед, 2 ничьи). Причем команды забивают как минимум 3 гола .

    Клубу из Флоренции не слишком удаются гостевые поединки в нынешнем сезоне, в рамках Серии А команда не выиграла в 8 из 12 матчей (2 ничьи, 6 поражений). Прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.98.

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    «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на футбол. Чем закончится встреча команд Миранчука и Кокорина?
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