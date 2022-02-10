Встреча 1/4 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной» состоится 10 февраля. Матч на арене «Атлети Адзурри» в Бергамо начнется в 20:00 мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

В предыдущем розыгрыше Кубка «Аталанта» дошла до финала, где уступила «Ювентусу» (1:2). Команда только раз становилась обладателем трофея в 1963 году, но еще 4 раза играла в финале.

Бергамаски стартовали в Кубке Италии с раунда 1/8 финала и уверенно прошли «Венецию», победив со счетом 2:0.

Коэффициенты матча Аталанта — Фиорентина 1 1.75 X 4.15 2 4.20 Ставка

В последних матчах подопечные Гасперини в Серии А разошлись миром с «Интером» (0:0) и «Лацио» (0:0), и дома уступили «Кальяри» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

После 23 туров Серии А «Аталанта» с 43 очками на 5-м туре. Разница мячей 45-28. Не сыграют Алексей Миранчук, Дуван Сапата и Йосип Иличич.

«Фиорентина»

Команда 6 раз выигрывала Кубок Италии, однако последний раз — в 2001 году. В предыдущем розыгрыше турнира команда выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв «Интеру» в дополнительное время (1:1, 0:1 д.в.).

Клуб из Флоренции начал свой путь в турнире с этапа 1/32 финала и переиграл «Козенцу» (4:0), а в следующем раунде «Беневенто» (2:1).

В 1/8 финала «Фиорентина» выбила «Наполи» (2:2, 3:0 д.в.), а в последних матчах Серии А поделила очки с «Кальяри» (1:1) и крупно проиграла «Лацио» (0:3).

Календарь и таблица Серии А

После 23 туров «Фиорентина» с 36 очками на 8-м месте. Разница мячей 41-33, команда продала лучшего бомбардира Влаховича (17 голов). Не сыграет вратарь Дронговский, под вопросом Гонсалес и Куарта.

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Фиорентины» — 4.20.

В последних личным встречам против «Фиорентины» бергамаски имеют преимущество: не проиграно 7 из 9 предыдущих очных матчей в Серии А и Кубке Италии (5 побед, 2 ничьи). Причем команды забивают как минимум 3 гола .

Клубу из Флоренции не слишком удаются гостевые поединки в нынешнем сезоне, в рамках Серии А команда не выиграла в 8 из 12 матчей (2 ничьи, 6 поражений). Прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет .