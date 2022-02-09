«Бержерак» сыграет на своем поле с «Версалем» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 20:30 мск. «Бержерак» — «Версаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бержерак»

«Бержерак» в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Команда борется за попадание в Лигу 3, лидируя в своей зоне аматорской лиги.

У команды очень надежная оборона. В 17 матчах «Бержерак» пропустил лишь 9 мячей, однако здесь нужно сделать скидку на уровень дивизиона.

А вот в предыдущем туре чемпионата «Бержерак» добыл победу. Дома команда минимально одолела «Шамалье».

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В нынешнем розыгрыше Кубка Франции эта команда уже успела снять несколько скальпов. Например, были поочередно выбиты «Метц», «Кретей» и «Сент-Этьен».

«Версаль»

На данный момент «Версаль» занимает 1 место в своей группе любительской лиги. Правда, борьба за выход в профессионалы в самом разгаре.

«Версаль» пропускает меньше всех в своей группе. В 17 матчах команда пропустила лишь 11 мячей в свои ворота.

В предыдущем раунде Кубка Франции «Версаль» сотворил сенсацию. Провинциалы минимально одолели «Тулузу».

После того команда потеряла очки в чемпионате. Ничья со второй командой «Генгама» явно не обрадовала.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бержерак» за 2.10, на ничью за 3.20, а на «Версаль» — за 3.25.

«Бержерак» в последних матчах испытывает трудности с реализацией.

«Версаль» наверняка сыграет вторым номером, и получит свои шансы на контратаках .

Версальцы довольно неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Проход «Версаля» с коэффициентом 2.20.