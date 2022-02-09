«Бержерак»
«Бержерак» в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Команда борется за попадание в Лигу 3, лидируя в своей зоне аматорской лиги.
У команды очень надежная оборона. В 17 матчах «Бержерак» пропустил лишь 9 мячей, однако здесь нужно сделать скидку на уровень дивизиона.
А вот в предыдущем туре чемпионата «Бержерак» добыл победу. Дома команда минимально одолела «Шамалье».
В нынешнем розыгрыше Кубка Франции эта команда уже успела снять несколько скальпов. Например, были поочередно выбиты «Метц», «Кретей» и «Сент-Этьен».
«Версаль»
На данный момент «Версаль» занимает 1 место в своей группе любительской лиги. Правда, борьба за выход в профессионалы в самом разгаре.
«Версаль» пропускает меньше всех в своей группе. В 17 матчах команда пропустила лишь 11 мячей в свои ворота.
В предыдущем раунде Кубка Франции «Версаль» сотворил сенсацию. Провинциалы минимально одолели «Тулузу».
После того команда потеряла очки в чемпионате. Ничья со второй командой «Генгама» явно не обрадовала.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бержерак» за 2.10, на ничью за 3.20, а на «Версаль» — за 3.25.
«Бержерак» в последних матчах испытывает трудности с реализацией.
«Версаль» наверняка сыграет вторым номером, и
Версальцы довольно неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Проход «Версаля» с коэффициентом 2.20.