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    Продолжение версальской сказки?

    «Бержерак» — «Версаль». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок Франции, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бержерак» — «Версаль»
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    «Версаль»
    «Бержерак» сыграет на своем поле с «Версалем» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 20:30 мск. «Бержерак» — «Версаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 09 Февраля 2022 года
    Бержерак
  • Франция. Кубок
    •  Бержерак 20:30 Версаль Версаль
  • Франция. Кубок
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    «Бержерак»

    «Бержерак» в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Команда борется за попадание в Лигу 3, лидируя в своей зоне аматорской лиги.

    У команды очень надежная оборона. В 17 матчах «Бержерак» пропустил лишь 9 мячей, однако здесь нужно сделать скидку на уровень дивизиона.

    А вот в предыдущем туре чемпионата «Бержерак» добыл победу. Дома команда минимально одолела «Шамалье».

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    В нынешнем розыгрыше Кубка Франции эта команда уже успела снять несколько скальпов. Например, были поочередно выбиты «Метц», «Кретей» и «Сент-Этьен».

    «Версаль»

    На данный момент «Версаль» занимает 1 место в своей группе любительской лиги. Правда, борьба за выход в профессионалы в самом разгаре.

    «Версаль» пропускает меньше всех в своей группе. В 17 матчах команда пропустила лишь 11 мячей в свои ворота.

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  • 06/02/2022

    • В предыдущем раунде Кубка Франции «Версаль» сотворил сенсацию. Провинциалы минимально одолели «Тулузу».

    После того команда потеряла очки в чемпионате. Ничья со второй командой «Генгама» явно не обрадовала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бержерак» за 2.10, на ничью за 3.20, а на «Версаль» — за 3.25.

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    «Бержерак» в последних матчах испытывает трудности с реализацией.

    «Версаль» наверняка сыграет вторым номером, и получит свои шансы на контратаках.

    Версальцы довольно неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Проход «Версаля» с коэффициентом 2.20.

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    «Бержерак» — «Версаль»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. Продолжение версальской сказки?
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