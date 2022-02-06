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    «Труа» переиграет «Метц»

    «Труа» — «Метц». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига 1, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Метц»
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    Ксавье Шавалерин
    «Труа» сыграет на своем поле с «Метцем» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:00 мск. «Труа» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2022 года
    Труа
  • Франция. Лига 1
    •  Труа 17:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Труа»

    «Труа» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Команда борется за выживание в Лиге 1, опережая опасную зону на одно очко.

    А вот дела с реализацией обстоят почти критически. В 22 матчах игроки «Труа» отличились всего 20 мячами.

    Коэффициенты матча Труа — Метц

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Труа» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от «Анже» (2:1) усложнило турнирную ситуацию для команды.

    Все прогнозы на Лигу 1

    С «Метцем» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Труа» выиграл лишь раз при трех поражениях.

    «Метц»

    На данный момент «Метц» занимает 18 место, отчаянно сражаясь за сохранение прописки в Лиге 1. Зато отставание от спасительной 17 позиции минимальное.

    Между тем, с надежностью обороны у команды имеются немалые трудности. В 22 поединках «Метц» пропустил 43 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата «Метц» не сумел разжиться очками. Дома команда уступила «Ницце» со счетом 0:2.

    В первом круге «Метц» в родных стенах уступил «Труа» (0:2). Между тем, сейчас команда выглядит гораздо крепче, чем в начале чемпионата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Труа» за 2.02, на ничью за 3.56, а на «Метц» — за 4.00.

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    «Труа» обладает относительно надежными тылами.

    «Метц» испытывает заметные трудности в обороне.

    В матче примерно равных по силе соперников важным фактором успеха будет родная арена. Наши прогноз и ставка — Победа «Труа» с коэффициентом 2.02.

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    «Труа» — «Метц»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. «Труа» переиграет «Метц»
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