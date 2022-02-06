«Труа» сыграет на своем поле с «Метцем» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:00 мск. «Труа» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Команда борется за выживание в Лиге 1, опережая опасную зону на одно очко.

А вот дела с реализацией обстоят почти критически. В 22 матчах игроки «Труа» отличились всего 20 мячами.

Коэффициенты матча Труа — Метц 1 2.00 X 3.50 2 3.80 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Труа» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от «Анже» (2:1) усложнило турнирную ситуацию для команды.

Все прогнозы на Лигу 1

С «Метцем» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Труа» выиграл лишь раз при трех поражениях.

«Метц»

На данный момент «Метц» занимает 18 место, отчаянно сражаясь за сохранение прописки в Лиге 1. Зато отставание от спасительной 17 позиции минимальное.

Между тем, с надежностью обороны у команды имеются немалые трудности. В 22 поединках «Метц» пропустил 43 мяча.

В минувшем туре чемпионата «Метц» не сумел разжиться очками. Дома команда уступила «Ницце» со счетом 0:2.

В первом круге «Метц» в родных стенах уступил «Труа» (0:2). Между тем, сейчас команда выглядит гораздо крепче, чем в начале чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Труа» за 2.02, на ничью за 3.56, а на «Метц» — за 4.00.

«Труа» обладает относительно надежными тылами.

«Метц» испытывает заметные трудности в обороне .

В матче примерно равных по силе соперников важным фактором успеха будет родная арена. Наши прогноз и ставка — Победа «Труа» с коэффициентом 2.02.