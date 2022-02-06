«Труа»
«Труа» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Команда борется за выживание в Лиге 1, опережая опасную зону на одно очко.
А вот дела с реализацией обстоят почти критически. В 22 матчах игроки «Труа» отличились всего 20 мячами.
Коэффициенты матча Труа — Метц
В предыдущем туре чемпионата «Труа» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от «Анже» (2:1) усложнило турнирную ситуацию для команды.
С «Метцем» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Труа» выиграл лишь раз при трех поражениях.
«Метц»
На данный момент «Метц» занимает 18 место, отчаянно сражаясь за сохранение прописки в Лиге 1. Зато отставание от спасительной 17 позиции минимальное.
Между тем, с надежностью обороны у команды имеются немалые трудности. В 22 поединках «Метц» пропустил 43 мяча.
В минувшем туре чемпионата «Метц» не сумел разжиться очками. Дома команда уступила «Ницце» со счетом 0:2.
В первом круге «Метц» в родных стенах уступил «Труа» (0:2). Между тем, сейчас команда выглядит гораздо крепче, чем в начале чемпионата.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Труа» за 2.02, на ничью за 3.56, а на «Метц» — за 4.00.
«Труа» обладает относительно надежными тылами.
«Метц»
В матче примерно равных по силе соперников важным фактором успеха будет родная арена. Наши прогноз и ставка — Победа «Труа» с коэффициентом 2.02.