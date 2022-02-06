В 24 туре чемпионата Италии (Серия А) состоится матч между «Аталантой» и «Кальяри». Он пройдет на 6 февраля 14:30 по мск. «Аталанта» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 22 матчах 43 очка. Она на один балл опережает пятый «Ювентус».

В прошлом туре клуб из Бергамо сыграл на выезде вничью с «Лацио» — 0:0. Игру пропустили некоторые лидеры команды, в том числе Руслан Малиновский и Дуван Сапата.

Коэффициенты матча Аталанта — Кальяри 1 1.23 X 6.50 2 12.00 Ставка

Аналогичный результат с участием «Аталанты» зафиксирован в позапрошлом туре, правда, в нем он отобрал очки у чемпиона и лидера «Интера».

Все прогнозы на Серию А

В целом подопечные Гасперини не знают поражений вот уже пять матчей кряду во всех турнирах, хотя лишь в двух из них победили.

«Кальяри»

«Кальяри» нынче выглядит не лучшим образом. Команда борется за выживание в Серии А, занимая вылетающее 18 место.

Из Кубка Италии сардинцы уже вылетели. Минимальное поражение от «Сассуоло» заставит полностью сконцентрироваться на главной задаче.

Причем оборона «Кальяри» представляет собой проходной двор. В 23 матчах пропущено 44 гола.

С одной стороны коллектив от спасительной 17-й позиции отделяет всего один балл, с другой — он не выигрывает уже три матча кряду при одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.