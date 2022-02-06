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    Удержится ли «Аталанта» в топ-4?

    «Аталанта» — «Кальяри». Прогноз, ставки (к. 2.20) на футбол, чемпионат Италии, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Кальяри»
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    Команда Гасперини на один балл опережает «Ювентус»
    В 24 туре чемпионата Италии (Серия А) состоится матч между «Аталантой» и «Кальяри». Он пройдет на 6 февраля 14:30 по мск. «Аталанта» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 14:30 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Аталанта»

    «Аталанта» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 22 матчах 43 очка. Она на один балл опережает пятый «Ювентус».

    В прошлом туре клуб из Бергамо сыграл на выезде вничью с «Лацио» — 0:0. Игру пропустили некоторые лидеры команды, в том числе Руслан Малиновский и Дуван Сапата.

    Коэффициенты матча Аталанта — Кальяри

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
    •

    Аналогичный результат с участием «Аталанты» зафиксирован в позапрошлом туре, правда, в нем он отобрал очки у чемпиона и лидера «Интера».

    Все прогнозы на Серию А

    В целом подопечные Гасперини не знают поражений вот уже пять матчей кряду во всех турнирах, хотя лишь в двух из них победили.

    «Кальяри»

    «Кальяри» нынче выглядит не лучшим образом. Команда борется за выживание в Серии А, занимая вылетающее 18 место.

    Из Кубка Италии сардинцы уже вылетели. Минимальное поражение от «Сассуоло» заставит полностью сконцентрироваться на главной задаче.

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    • Причем оборона «Кальяри» представляет собой проходной двор. В 23 матчах пропущено 44 гола.

    С одной стороны коллектив от спасительной 17-й позиции отделяет всего один балл, с другой — он не выигрывает уже три матча кряду при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Аталанта» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Аталанта» в топ-4?
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