«Аталанта»
«Аталанта» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 22 матчах 43 очка. Она на один балл опережает пятый «Ювентус».
В прошлом туре клуб из Бергамо сыграл на выезде вничью с «Лацио» — 0:0. Игру пропустили некоторые лидеры команды, в том числе Руслан Малиновский и Дуван Сапата.
Коэффициенты матча Аталанта — Кальяри
Аналогичный результат с участием «Аталанты» зафиксирован в позапрошлом туре, правда, в нем он отобрал очки у чемпиона и лидера «Интера».
В целом подопечные Гасперини не знают поражений вот уже пять матчей кряду во всех турнирах, хотя лишь в двух из них победили.
«Кальяри»
«Кальяри» нынче выглядит не лучшим образом. Команда борется за выживание в Серии А, занимая вылетающее 18 место.
Из Кубка Италии сардинцы уже вылетели. Минимальное поражение от «Сассуоло» заставит полностью сконцентрироваться на главной задаче.
Причем оборона «Кальяри» представляет собой проходной двор. В 23 матчах пропущено 44 гола.
С одной стороны коллектив от спасительной 17-й позиции отделяет всего один балл, с другой — он не выигрывает уже три матча кряду при одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.
Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.