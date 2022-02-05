В поединке 24 тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» на своем поле «Улкер» будет принимать «Инстанбул Башакшехир». Событие состоится 5 февраля и начнется в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Для «Фенербахче» это будет 24 матч в сезоне Суперлиги. До этого они провели 23 тура, в которых набрали 37 очков. По итогам этого отрезка команда занимает 5 место.

«Желтые канарейки» в прошлом туре сыграли вничью с «Сивасспором» (1:1). Она стала для клуба седьмой в сезоне. Перед этим коллектив победил «Алтай» (2:1), тем самым повысив количество успешных поединков в сезоне до десяти.

В последних пяти турах у «Фенербахче» лишь одно поражение. Хозяева дома проиграли клубу «Аданадемирспор» (1:2).

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«Фенербахче» выиграл 3 из 5 последних матчей на домашнем стадионе при одном поражении и ничье.

«Истанбул Башакшехир»

Гости располагаются на 3 строчки ниже хозяев. У них на игру меньше и 31 пункт в активе. Результаты «горожан» в последнее время ухудшились. У них серия из двух поражений и двух ничьих.

«Башакшехир» проиграл два тура подряд. Сначала была неудача в игре с «Кайсериспором» (0:1). Затем команда потерпела поражение от «Гезтепе» (1:2).

Последний раз «Башакшехир» побеждал 21 декабря, когда выиграл 3:1 у «Гиресунспора». С тех пор прошло 4 тура и команда оформила всего 2 забитых мяча.

В гостях у «Истанбула» лишь 3 победы в 11 выступлениях и на данный момент коллектив не выигрывает в чужих стенах уже 4 матча.

Прогноз и ставка

Коэффициент на «Фенербахче» заметно ниже, чем на «Истанбул» — 2.23 на победу первых, 3.20 на победу гостей. На ничью букмекеры предлагают поставить с котировкой 3.40.

«Башакшехир» очень редко играет на ноль. «Фенербахче» тоже не блистает надежной игрой в обороне. Также стоит отметить, что в 3 из 4 очных встреч между командами голы забивались с обеих сторон.