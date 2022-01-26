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    Кот-д’Ивуар — Египет: Прогноз Романа Нагучева

    Кот-д’Ивуар — Египет. Прогноз Романа Нагучева на матч Кубка африканских наций 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кот-д’Ивуар — Египет
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    Мохаммед Салах
    26 января в 19:00 мск Кот-д’Ивуар сыграет с Египтом в 1/8 финала Кубка африканских наций. В 6 из последних 7 матчей с участием «фараонов» было забито меньше трех мячей. Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев поделился прогнозом на матч. Кот-д’Ивуар — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    В какой форме Кот-д’Ивуар

    «Слоны» еще не проигрывали на этом турнире. В первом туре была обыграна Экваториальная Гвинея (1:0), во втором подопечные Патриса Бомеля разошлись миром со Сьерра-Леоне (2:2), в третьем досрочно отправили домой действующих чемпионов Кубка африканских наций — Алжир (3:1). В 15 последних матчах во всех турнирах у Кот-д’Ивуара всего одно поражение — в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 от Камеруна (0:1) в ноябре прошлого года.

    Лучший игрок «слонов» — форвард лондонского «Арсенала» Николя Пепе. В трех матчах группового этапа у него 2 гола и одна результативная передача. Также результативными действиями отметились представители «Милана», «Аякса», ПСВ, «Сивасспора», «Кристал Пэлас» и «Вильярреала». Защитник Эрик Байи и полузащитник Ибраим Сангаре, скорее всего, пропустят предстоящий матч с Египтом. Лишь в двух из последних 5 игр ивуарийцев прошла ставка на тотал меньше 2,5.

    На Кубке африканских наций — 2019 ивуарийцы в 1/8 финала прошли Мали (1:0), но вылетели в следующей стадии турнира, уступив Алжиру (1:1, 3:4 по пенальти).

    В какой форме Египет

    Все три матча «фараонов» на групповой стадии получились «низовыми». Египет начал с поражения 0:1 от Нигерии, а затем с тем же счетом 1:0 переиграл Гвинею-Бисау и Судан. По одному точному удару в активе Мохаммеда Салаха и Мохаммеда Абдель Монема.

    Салах, являющийся лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги, провел все матчи без замен. Однако в отсутствие партнеров по «Ливерпулю» у египетской «десятки» не получается играть максимально результативно. Заняв второе место в группе, «фараоны» попали в 1/8 финала на одного из главных фаворитов турнира — Кот-д’Ивуар. Защитник Акрам Тавфик выбыл из строя из-за травмы и не поможет команде в среду.

    В отличие от ивуарийцев, «фараоны» продолжают борьбу за поездку на ЧМ-2022. Среди претендентов на пять путевок от Африки помимо Египта остались Марокко, Сенегал, Мали, ДР Конго, Гана, Алжир, Тунис, Нигерия и Камерун.

    В последних 24 матчах во всех турнирах у Мохаммеда Салаха и Ко всего 3 поражения. Одно — от нигерийцев две недели назад на Кубке Африки, два других — на Кубке арабских наций в середине декабря (от Туниса и Катара). В 5 предыдущих играх с участием египтян проходила ставка на тотал меньше 1,5.

    На Кубке африканских наций — 2019 египтяне выиграли все матчи в группе, после чего неожиданно уступили ЮАР в 1/8 финала (0:1).

    Кот-д’Ивуар — Египет: статистика личных встреч

    Команды не встречались друг с другом с января 2013 года, когда Кот-д’Ивуар победил в товарищеском матче (4:2). Последняя официальная игра датируется февралем 2008 года. В полуфинале Кубка Африки успех праздновал будущий победитель турнира Египет (4:1).

    Прогноз Романа Нагучева на матч Кот-д’Ивуар — Египет 26 января

    Если в предыдущие годы Египет был более результативен, нежели Кот-д’Ивуар, то теперь все наоборот. Ивуарийцы «грохнули» Алжир (3:1), который не проигрывал несколько лет. Кот-д’Ивуар — одно из главных открытий турнира, там много интересных игроков, которые могут устроить серьезную трепку Египту.

    «Фараонам» даже в играх с аутсайдерами тяжело давались голы. Они должны были обыгрывать Судан со счетом 5:0, но вместо этого закончили всего лишь 1:0. Думаю, предстоящая игра получится закрытой, поэтому ставка на тотал меньше 2,5 вполне подходит.

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    Кот-д’Ивуар — Египет: прогноз, ставка (1.45), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. Кот-д’Ивуар — Египет: Прогноз Романа Нагучева
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