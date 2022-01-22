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    Прервут ли арагонцы свою безголевую серию?

    «Сарагоса» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Испании, 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Вальядолид»
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    «Сарагоса»
    В субботу, 21 января, в рамках 24-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Вальядолид». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Сарагоса» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Января 2022 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 18:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Сарагоса»

    В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, и в этом сезоне также ведет борьбу за сохранение прописки, находясь сейчас на расстоянии шести баллов от зоны вылета.

    В 23 проведенных турах арагонцы смогли добыть всего лишь пять викторий, шесть раз они уходили с поля ни с чем и аж 12 поединков завершили мировыми результатами.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Вальядолид

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    После победы дома над «Эйбаром» 1:0 еще в начале декабря, затем коллектив потерпел три «сухих» фиаско подряд, а в прошлом игровом дне он прервал эту серию, расписав мировую с «Понферрадиной» 0:0 в гостях.

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    В данном первенстве «Сарагоса» в родных стенах смогла одержать лишь две виктории, трижды уступила, а также шесть матчей закончила вничью, разница мячей — 6:8.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» планирует сходу вернуться в Примеру. На данный момент в Сегунде он с 43 баллами делит вторую строку с «Эйбаром», отставая от лидера на три пункта.

    «Фиолетово-белые» не особо удачно провели начало чемпионата, проиграв трижды за первые шесть туров. В последующих же 17 игровых днях они уступали столько же раз, сколько и на старте.

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    • К данной же встрече «пусела» подходит после четырех выигрышей подряд в рамках первенства, поочередно обыграв в этот период на своем поле 2:1 «Овьедо», и по 1:0 «Леганес» и «Бургос», а также на выезде 2:0 вторую команду «Реал Сосьедада».

    Вне родных стен «Вальядолид» не особо успешен, набрав всего 14 баллов из 43. Коллектив добился четырех викторий, дважды сыграл вничью и пять раз был повержен.

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    За последние три очные игры этих клубов дважды победил «Вальядолид» (оба раза дома) и одну встречу выиграла «Сарагоса», сделав это на своем поле.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вальядолида» — 2.50, победа «Сарагосы» — 3.08, ничья — 3.13.

    Арагонцы не могут забить вот уже четыре матча первенства подряд. Ожидаем, что в этом матче они прервут эту серию, отличившись в воротах соперника, но, скорее всего, и пропустят в свои.

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    «Сарагоса» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Прервут ли арагонцы свою безголевую серию?
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