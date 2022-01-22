В субботу, 21 января, в рамках 24-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Вальядолид». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Сарагоса» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, и в этом сезоне также ведет борьбу за сохранение прописки, находясь сейчас на расстоянии шести баллов от зоны вылета.

В 23 проведенных турах арагонцы смогли добыть всего лишь пять викторий, шесть раз они уходили с поля ни с чем и аж 12 поединков завершили мировыми результатами.

Коэффициенты матча Сарагоса — Вальядолид 1 3.25 X 3.10 2 2.35 Ставка

После победы дома над «Эйбаром» 1:0 еще в начале декабря, затем коллектив потерпел три «сухих» фиаско подряд, а в прошлом игровом дне он прервал эту серию, расписав мировую с «Понферрадиной» 0:0 в гостях.

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В данном первенстве «Сарагоса» в родных стенах смогла одержать лишь две виктории, трижды уступила, а также шесть матчей закончила вничью, разница мячей — 6:8.

«Вальядолид»

«Вальядолид» планирует сходу вернуться в Примеру. На данный момент в Сегунде он с 43 баллами делит вторую строку с «Эйбаром», отставая от лидера на три пункта.

«Фиолетово-белые» не особо удачно провели начало чемпионата, проиграв трижды за первые шесть туров. В последующих же 17 игровых днях они уступали столько же раз, сколько и на старте.

К данной же встрече «пусела» подходит после четырех выигрышей подряд в рамках первенства, поочередно обыграв в этот период на своем поле 2:1 «Овьедо», и по 1:0 «Леганес» и «Бургос», а также на выезде 2:0 вторую команду «Реал Сосьедада».

Вне родных стен «Вальядолид» не особо успешен, набрав всего 14 баллов из 43. Коллектив добился четырех викторий, дважды сыграл вничью и пять раз был повержен.

За последние три очные игры этих клубов дважды победил «Вальядолид» (оба раза дома) и одну встречу выиграла «Сарагоса», сделав это на своем поле.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вальядолида» — 2.50, победа «Сарагосы» — 3.08, ничья — 3.13.

Арагонцы не могут забить вот уже четыре матча первенства подряд. Ожидаем, что в этом матче они прервут эту серию, отличившись в воротах соперника, но, скорее всего, и пропустят в свои.