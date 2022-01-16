16 января на стадионе «Роазон Парк» местная команда «Ренн» примет «Бордо» в рамках 21-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. «Ренн» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Бретонцы к данному поединку подходят с серией из трех поражений подряд в рамках Лиги 1. В этот неудачный период они уступили по 1:2 «Ницце» и «Монако», а также «Лансу» 0:1 в прошлом туре на выезде.

Перед этим «красно-черные» потерпели лишь одно фиаско за 11 игр. Также в этот удачный период они два поединка свели вничью и смогли одержать аж восемь викторий.

Коэффициенты матча Ренн — Бордо 1 1.42 X 4.90 2 7.20 Ставка

В турнирной таблице французского первенства «Ренн» идет на четвертой строке, отставая на пять баллов от второй позиции, а конкуренты разместились на расстоянии 1-2 пунктов.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории коллектив заработал 19 очков из 31. Он смог добиться шести выигрышей, один поединок свел вничью и трижды был повержен.

«Бордо»

С 17 зачетными пунктами «Бордо» находится на 17 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, обходя зону вылета всего лишь на один пункт.

«Жирондинцы» смогли одержать лишь одну победу за последние восемь встреч в рамках Лиги 1, одолев месяц тому назад в гостях соседа по турнирке «Труа» со счетом 2:1.

Также в этот период коллектив дважды сыграл вничью и пять раз уступал. Два из этих фиаско пришлись на последние два тура — дома от «Лилля» 2:3 и «Марселя» 0:1.

Вне родных стен «Бордо» набрал даже больше очков, чем дома (10 из 17). Команда добилась двух выигрышей, четыре раза расписывала мировые и трижды была повержена.

В первом круге эти клубы сыграли вничью 1:1, а перед этим две игры подряд выиграл «Бордо» по 1:0. Всего за последние 11 очных встреч этих команда только раз было забито более двух мячей в игре.

Прогноз и ставка на «Ренн» — «Бордо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.45.

На викторию «Бордо» дают — 7.20, ничья оценена — в 5.05.

Уж очень нерезультативно играют между собой эти команды в последнее время. Прогнозируем, что и на этот раз игра не будет изобиловать забитыми мячами. В общем, ставим на ТМ 3,0.