Коэффициенты на матч Габон — Гана
Габон
Сборная Габона стартовала на турнире с победы над командой Коморских Островов.
Как и ожидалось, это был тяжелейший матч, несмотря на то, что в составе соперника нет известных игроков. Единственный гол забил Аарон Бупендза.
Интересно, что игру с Коморами пропустили лидеры Габона Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина, которые в начале января заразились коронавирусом. Перед этим оба были замечены на вечеринке в Дубае. Пока нет информации, смогут ли они сыграть в ближайшем матче.
Перед стартом Кубка Африки сборная Габона провела два товарищеских матча. В первом команда Патриса Неве потерпела поражение от Буркина-Фасо (0:3), а во втором сыграла вничью с Мавританией (1:1).
Гана
А вот Гана начала Кубок Африки с поражения. В первом туре команда Милована Раеваца проиграла Марокко (0:1).
Единственный гол марокканцы забили незадолго до финального свистка. Ну и важно отметить, что соперник все-таки играл заметно лучше.
Перед стартом турнира Гана успела провести только один матч, в котором проиграла Алжиру со счетом 0:3.
Прогноз и ставка
На Габон в этом матче можно поставить за 3.75, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу Ганы — за 2.14.
Несмотря на коэффициенты, фаворита в этой игре нет, шансы 50 на 50.
Здесь действительно сложно отдать кому-то предпочтение, но зато почти нет сомнений, что команды не порадуют результативной игрой. Кубок Африки в этом плане пока что очень разочаровывает.
Ставка — общий тотал меньше 2,0 за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на ничью с точным счетом 0:0 за 6.25.