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    Смогут ли Габон и Гана забить хотя бы один гол на двоих?

    Габон — Гана. Прогноз (к. 6.25) и ставки на футбол, Кубок африканский наций, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Габон — Гана
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    Сборная Ганы в первом матче на Кубке Африки проиграла Марокко
    Сборная Габона сыграет против команды Ганы во втором туре группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 январе в Яунде (Камерун), начало — в 22:00 мск. Габон — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа C 14 Января 2022 года
    Габон
  • Либревиль
    •  Габон 22:00 Гана Гана
  • Аккра
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    Коэффициенты на матч Габон — Гана

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    Габон

    Сборная Габона стартовала на турнире с победы над командой Коморских Островов.

    Как и ожидалось, это был тяжелейший матч, несмотря на то, что в составе соперника нет известных игроков. Единственный гол забил Аарон Бупендза.

    Интересно, что игру с Коморами пропустили лидеры Габона Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина, которые в начале января заразились коронавирусом. Перед этим оба были замечены на вечеринке в Дубае. Пока нет информации, смогут ли они сыграть в ближайшем матче.

    Перед стартом Кубка Африки сборная Габона провела два товарищеских матча. В первом команда Патриса Неве потерпела поражение от Буркина-Фасо (0:3), а во втором сыграла вничью с Мавританией (1:1).

    Гана

    А вот Гана начала Кубок Африки с поражения. В первом туре команда Милована Раеваца проиграла Марокко (0:1).

    Единственный гол марокканцы забили незадолго до финального свистка. Ну и важно отметить, что соперник все-таки играл заметно лучше.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Перед стартом турнира Гана успела провести только один матч, в котором проиграла Алжиру со счетом 0:3.

    Прогноз и ставка

    На Габон в этом матче можно поставить за 3.75, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу Ганы — за 2.14.

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    Несмотря на коэффициенты, фаворита в этой игре нет, шансы 50 на 50.

    Здесь действительно сложно отдать кому-то предпочтение, но зато почти нет сомнений, что команды не порадуют результативной игрой. Кубок Африки в этом плане пока что очень разочаровывает.

    Ставка — общий тотал меньше 2,0 за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью с точным счетом 0:0 за 6.25.

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    Габон — Гана: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли Габон и Гана забить хотя бы один гол на двоих?
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