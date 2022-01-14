Сборная Габона сыграет против команды Ганы во втором туре группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 январе в Яунде (Камерун), начало — в 22:00 мск. Габон — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Габон

Сборная Габона стартовала на турнире с победы над командой Коморских Островов.

Как и ожидалось, это был тяжелейший матч, несмотря на то, что в составе соперника нет известных игроков. Единственный гол забил Аарон Бупендза.

Интересно, что игру с Коморами пропустили лидеры Габона Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина, которые в начале января заразились коронавирусом. Перед этим оба были замечены на вечеринке в Дубае. Пока нет информации, смогут ли они сыграть в ближайшем матче.

Перед стартом Кубка Африки сборная Габона провела два товарищеских матча. В первом команда Патриса Неве потерпела поражение от Буркина-Фасо (0:3), а во втором сыграла вничью с Мавританией (1:1).

Гана

А вот Гана начала Кубок Африки с поражения. В первом туре команда Милована Раеваца проиграла Марокко (0:1).

Единственный гол марокканцы забили незадолго до финального свистка. Ну и важно отметить, что соперник все-таки играл заметно лучше.

Прогнозы на Кубок Африки

Перед стартом турнира Гана успела провести только один матч, в котором проиграла Алжиру со счетом 0:3.

Прогноз и ставка

На Габон в этом матче можно поставить за 3.75, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу Ганы — за 2.14.

Несмотря на коэффициенты, фаворита в этой игре нет, шансы 50 на 50.

Здесь действительно сложно отдать кому-то предпочтение, но зато почти нет сомнений, что команды не порадуют результативной игрой. Кубок Африки в этом плане пока что очень разочаровывает.

Ставка — общий тотал меньше 2,0 за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на ничью с точным счетом 0:0 за 6.25.