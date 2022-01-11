Во вторник, 11 января, «Саутгемптон» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ на своем поле примет лондонский «Брентфорд». Игра начнется в 22:45 по мск. «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

С 21 набранным очком «Саутгемптон» находится во второй части турнирной таблицы, на 14 месте. От опасной строки коллектив оторвался на десять баллов, но сыграв на порядок больше игр от своих конкурентов.

«Святые» начали этот чемпионат с 7-матчевой безвыигрышной серией, набрав в этот период четыре очка. В последующих же четырех играх они не уступали, трижды победив при одной мировой.

После этого «красно-белые» выдали серию из шести поединков без выигрышей, трижды сыграв вничью в этот период при трех фиаско. В двух же последующих поединках они набрали четыре очка, выиграв 3:2 на выезде у «Вест Хэма» и расписав дома мировую с «Тоттенхэмом» 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

В этом году коллектив успел провести только одну игру. Несколько дней тому назад он в 1/32 финала Кубка Англии переиграл по итогам овертайма перволиговый «Суонси» — 3:2.

12 из 21 баллов «Саутгемптон» заработал как раз в родных стенах, дважды выиграв, раз уступив и аж шесть встреч свел вничью.

«Брентфорд»

«Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 12 место, имея на своем счету 23 очка.

Лондонский коллектив резво стартовал в этом чемпионате, уступив только раз за первые семь туров, однако затем он забуксовал, проиграв четыре поединка подряд.

Однако после этого «пчелы» пришли в себя и проиграли только раз за последующие пять матчей при двух ничьих и двух победах. Затем они уступили дважды подряд, а в своей последней игре первенства обыграли 2:1 дома «Астон Виллу».

Накануне клуб из столицы легко преодолел стадию 1/32 финала Кубка Англии, обыграв на выезде коллектив из низов «Порт Вейл» со счетом 4:1.

Вне родных стен в текущем первенстве «Брентфорд» уступил пока только в трех играх из девяти. Еще две встречи команда выиграла и четырежды расписывала мировые.

Последний раз между собой эти команды играли в 2020 году. И тогда в рамках Кубка лиги «Брентфорд» взял верх над «Саутгемптоном» на его поле — 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.06.

На викторию «Брентфорда» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.44.

Обе команды в последнее время не уходят с поля без забитого мяча. Поэтому от их очного противостояния также можно ожидать, что результативные удары будут в обе стороны.