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    Интересное и результативное противостояние

    «Райо Вальекано» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 192) на футбол, чемпионат Испании, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Бетис»
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    Набиль Фекир
    «Райо Вальекано» сыграет на своём поле против «Бетиса» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 9 января, начало — 16:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Января 2022 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 16:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч Райо Вальекано — Бетис

  • 1
  • 2.55
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  • 3.47
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» уверенно провел старт сезона. Команда только вернулась из Сегунды, но быстро заставила считаться с собой и даже сумела закрепиться в ТОП-10 Ла Лиги. За 19 туров «великаны» записали на свой счет девять побед и три ничьи, которые принесли 30 очков и шестое место в таблице.

    В первом матче этого года команда проиграла мадридскому «Атлетико» (2:0), причем до этого коллектив проиграл также со счетом 2:0 «Вильярреалу». Пока что выездные игры у новичка не удаются, зато дома клуб не проиграл ни разу за девять игр.

    В 1/16 Кубка Испании «Райо Вальекано» на выезде одержал минимальную победу над «Мирандесом» со счётом 0:1 и прошёл дпльше.

    В этом матче на поле не выйдут Унаи Лопес и Мартин Маркеланс.

    «Бетис»

    «Бетис» уверенно проводит сезон в Примере. Мануэль Пеллегрини с командой за 19 туров добыли 10 побед и три ничьи, которые соответствуют 33 очкам и третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Последние два тура чемпионата «Бетису» дались очень тяжело. Сначала «бело-зелёные» оказались слабее «Атлетика» из Бильбао (2:3), а потом на своём поле проиграли «Сельте», пропустив два безответных гола. Если два тура назад «Бетис» думал о первом месте, то сейчас это является недостижимой целью, так как лидирующий «Реал» оторвался на 13 пунктов.

    Но зато успешно прошел дебют в Кубке Испании, где «Бетис» разобрался с «Аликанте» (4:0), следом за чем не без труда выбили «Талаверу» (4:2 д.в.).

    На поле не смогут выйти Херман Пеццелья, Мартин Монтойя, Виктор Камараса, Поль Акуоку и Виллиан Жозе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Райо Вальекано» можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Бетиса» — за 2.75.

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    Прогноз — В предстоящем матче нет явного фаворита. «Райо Вальекано» великолепно играет дома, причём он пропустил всего три мяча в девяти матчах. Но у «Бетиса» одно из сильнейших нападений в лиге.

    Команды играют достаточно результативно, а если учесть, что в предстоящем матче обеим очень нужна победа, то вероятность большого количества голов повышается ещё больше.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.92.

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    «Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Интересное и результативное противостояние
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