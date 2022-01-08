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    Голевой обмен в Барнсли?

    «Барнсли» — «Бэрроу». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Бэрроу»
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    Коли Вудро
    «Барнсли» сыграет на своем поле с «Бэрроу» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Барнсли» — «Бэрроу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барнсли»

    «Барнсли» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется лишь за выживание, занимая предпоследнее 23 место.

    В минувшем туре «Барнсли» уступил. Поражение от «Блэкберна» (2:1) получилось вполне заслуженным, ведь оппонент борется за выход в АПЛ.

    Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. Последняя виктория датирована еще началом ноября.

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    «Барнсли» наверняка бросит основные силы на решение более насущной задачи. Однако и в Кубке Англии проигрывать скромному сопернику негоже.

    «Бэрроу»

    Середняк Второй лиги уже превзошел самого себя. Команда прошла более сильного оппонента «Ипсвич».

    Правда, «Бэрроу» не слишком силен в атаке. В 23 матчах чемпионата забито только 23 мяча при 28 пропущенных.

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    • Минувший тур команда провела неудачно. Поражение от «Бредфорда» (1:2) случилось во многом из-за провального первого тайма.

    Мотивация «Бэрроу» вполне очевидна. Даже неудача в отчетной встрече никак не скажется на команде, ведь соперник превосходит ее в классе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барнсли» за 1.50, на ничью за 4.10, а на «Бэрроу» — за 7.00.

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    «Барнсли» проваливает нынешний сезон, не побеждая уже два месяца.

    «Бэрроу» уже сотворил одну сенсацию, и наверняка постарается повторить этот трюк.

    Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Барнсли» — «Бэрроу»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в Барнсли?
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