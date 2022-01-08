«Барнсли» сыграет на своем поле с «Бэрроу» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Барнсли» — «Бэрроу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется лишь за выживание, занимая предпоследнее 23 место.

В минувшем туре «Барнсли» уступил. Поражение от «Блэкберна» (2:1) получилось вполне заслуженным, ведь оппонент борется за выход в АПЛ.

Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. Последняя виктория датирована еще началом ноября.

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«Барнсли» наверняка бросит основные силы на решение более насущной задачи. Однако и в Кубке Англии проигрывать скромному сопернику негоже.

«Бэрроу»

Середняк Второй лиги уже превзошел самого себя. Команда прошла более сильного оппонента «Ипсвич».

Правда, «Бэрроу» не слишком силен в атаке. В 23 матчах чемпионата забито только 23 мяча при 28 пропущенных.

Минувший тур команда провела неудачно. Поражение от «Бредфорда» (1:2) случилось во многом из-за провального первого тайма.

Мотивация «Бэрроу» вполне очевидна. Даже неудача в отчетной встрече никак не скажется на команде, ведь соперник превосходит ее в классе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барнсли» за 1.50, на ничью за 4.10, а на «Бэрроу» — за 7.00.

«Барнсли» проваливает нынешний сезон , не побеждая уже два месяца.

«Бэрроу» уже сотворил одну сенсацию, и наверняка постарается повторить этот трюк.

Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.