«Барнсли»
«Барнсли» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется лишь за выживание, занимая предпоследнее 23 место.
В минувшем туре «Барнсли» уступил. Поражение от «Блэкберна» (2:1) получилось вполне заслуженным, ведь оппонент борется за выход в АПЛ.
Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. Последняя виктория датирована еще началом ноября.
«Барнсли» наверняка бросит основные силы на решение более насущной задачи. Однако и в Кубке Англии проигрывать скромному сопернику негоже.
«Бэрроу»
Середняк Второй лиги уже превзошел самого себя. Команда прошла более сильного оппонента «Ипсвич».
Правда, «Бэрроу» не слишком силен в атаке. В 23 матчах чемпионата забито только 23 мяча при 28 пропущенных.
Минувший тур команда провела неудачно. Поражение от «Бредфорда» (1:2) случилось во многом из-за провального первого тайма.
Мотивация «Бэрроу» вполне очевидна. Даже неудача в отчетной встрече никак не скажется на команде, ведь соперник превосходит ее в классе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барнсли» за 1.50, на ничью за 4.10, а на «Бэрроу» — за 7.00.
«Бэрроу» уже сотворил одну сенсацию, и наверняка постарается повторить этот трюк.
Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.