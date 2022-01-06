Коэффициенты на матч Фиорентина — Удинезе
«Фиорентина»
Первый круг итальянского чемпионата «Фиорентина» завершила на седьмой строке в турнирной таблице. В 19 играх она набрала 32 очка и отстает от топ-4 на четыре пункта.
К данной же встрече флорентийцы подошли с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках Серии А. В этот период они сперва выиграла три поединка, после чего дважды сыграли вничью.
Обыграть «фиалкам» в данном отрезке удалось дома 3:1 «Сампдорию» и 4:0 «Салернитано», а также в гостях 3:2 «Болонью». Мировые были с «Сассуоло» 2:2 в родных стенах и с «Вероной» 1:1 на выезде.
В девяти проведенных домашних встречах текущего первенства «Фиорентина» смогла победить в шести из них. Еще дважды она была повержена и раз сыграла вничью.
«Удинезе»
«Удинезе» же в турнирной таблице итальянского чемпионате находится на 14-м месте, имея в своей копилке 20 зачетных пунктов.
Фриульцы в текущем розыгрыше Серии А четырежды побеждали, в шести встречах терпели поражения и восемь игр свели вничью. Разница мячей составляет 26:28.
Свои две последние игры «маленькие зебры» выиграли по 4:0, обыграв в Кубке страны дома «Кротоне» и в чемпионате на выезде «Кальяри», перед этим они на своем поле поделили очки с «Миланом» 1:1.
Девять из 20 общих заработанных баллов «Удинезе» набрал на выезде в этом первенстве, дважды победив при трех ничейных результатах и четырех неудачах.
В первом круге победили «фиалки» на выезде 1:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фиорентины» — 1.87, победа «Удинезе» — 4.54, ничья — 3.72.
Флорентийцы, ставящие перед собой задачу пробиться в еврокубки, в родных стенах обязаны обыгрывать коллектив из второй части турнирной таблицы.