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    Команды начнут год мировой

    «Уэска» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, Чемпионат Испании, 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Жирона»
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    «Жирона»
    В воскресенье, 2 января, в рамках 22-го тура второго испанского дивизиона «Уэска» на своей арене «Эль Алькорас» примет «Жирону». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Уэска» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Января 2022 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 20:15 Жирона Жирона
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч Уэска — Жирона

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Уэска»

    «Уэска» в прошлом сезоне вылетела из Примеры, и после первого круга Сегунды идет только в середине турнирки, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

    «Оскенцы» выиграли первые два матча на старте сезона, но затем сильно сдали, победив только дважды за последующие 13 игровых дней при шести фиаско и семи ничейных исходах.

    После этой не особо удачной серии «гранатово-синие» не уступают на протяжении шести встреч, добыв две виктории за этот период и четыре раза расписав мировые, одна из которых была в минувшем туре дома с аутсайдером «Алькорконом» — 0:0.

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    В родных стенах «Уэска» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь три игры из 11 проведенных. Еще трижды она уступала и пять поединков завершила вничью.

    «Жирона»

    «Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от повышения до Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она также имеет шансы на повышение, находясь сейчас в зоне плей-офф.

    Каталонцы туго стартовали в данном первенстве, выиграв только две игры за первые десять туров. Еще в этом отрезке они два раза сыграли вничью и потерпели аж шесть поражений.

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    • В последующих же 11 игровых днях «жирондинцы» уступали только дважды и семь встреч они выиграли. Одна из побед состоялся в минувшем туре в домашнем матче над новичком «Бургасом» — 3:1.

    Только 11 из 31 балла «Жирона» смогла набрать на выезде, победив только трижды за десять игр при двух мировых и пяти фиаско.

    В текущем сезоне команды провели два очных поединка, в которых обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Жироны» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.04.

    Обе команды пребывают в неплохой форме и вполне могут не выявить победителя в общем сражении, та и давненько они не играли вничью между собой. В общем, здесь ставим на мировую.

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    «Уэска» — «Жирона»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. Команды начнут год мировой
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