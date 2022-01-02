В воскресенье, 2 января, в рамках 22-го тура второго испанского дивизиона «Уэска» на своей арене «Эль Алькорас» примет «Жирону». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Уэска» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска» в прошлом сезоне вылетела из Примеры, и после первого круга Сегунды идет только в середине турнирки, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

«Оскенцы» выиграли первые два матча на старте сезона, но затем сильно сдали, победив только дважды за последующие 13 игровых дней при шести фиаско и семи ничейных исходах.

После этой не особо удачной серии «гранатово-синие» не уступают на протяжении шести встреч, добыв две виктории за этот период и четыре раза расписав мировые, одна из которых была в минувшем туре дома с аутсайдером «Алькорконом» — 0:0.

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В родных стенах «Уэска» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь три игры из 11 проведенных. Еще трижды она уступала и пять поединков завершила вничью.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от повышения до Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она также имеет шансы на повышение, находясь сейчас в зоне плей-офф.

Каталонцы туго стартовали в данном первенстве, выиграв только две игры за первые десять туров. Еще в этом отрезке они два раза сыграли вничью и потерпели аж шесть поражений.

В последующих же 11 игровых днях «жирондинцы» уступали только дважды и семь встреч они выиграли. Одна из побед состоялся в минувшем туре в домашнем матче над новичком «Бургасом» — 3:1.

Только 11 из 31 балла «Жирона» смогла набрать на выезде, победив только трижды за десять игр при двух мировых и пяти фиаско.

В текущем сезоне команды провели два очных поединка, в которых обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.70.

На викторию «Жироны» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.04.

Обе команды пребывают в неплохой форме и вполне могут не выявить победителя в общем сражении, та и давненько они не играли вничью между собой. В общем, здесь ставим на мировую.