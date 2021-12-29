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    Сумеет ли «Брентфорд» распечатать ворота «Ман Сити»?

    «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    Встреча 20-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» состоится 29 декабря. Матч на «Брентфорд Коммьюнити Стэдиум» начнётся в 23:15 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 23:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч Брентфорд — Манчестер Сити

  • 1
  • 16.00
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 1.18
  • Ставка!
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    «Брентфорд»

    В 6 последних матчах чемпионата Англии «Брентфорд» проиграл 2 раза при 2 ничьих и 2 поражениях.

    В начале декабря в команде началась вспышка коронавируса, из-за чего были перенесены матчи АПЛ с «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

    В последних матчах «пчелы» уступили на своем поле в четвертьфинале Кубка лиги «Челси» (0:2), а потом в рамках АПЛ проиграли «Брайтону» на выезде — 0:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 17 матчей АПЛ подопечные Томаса Франка с 20 очками на 13-м месте. Разница мячей 21-24, Айвен Тоуни забил 4 гола. Не сыграют Нергор, Мбеумо, Хенри, Джанелт, Рая, Айдер, Занка и Гуд.

    «Манчестер Сити»

    Пока «Ливерпуль» пропускал свой матч 19-го тура, подопечным Хосепа Гвардиолы удалось упрочить свое лидерство и оторваться от ливерпульцев и «Челси» на 6 очков.

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    • В начале декабря манчестерский коллектив на своем поле одолел «Вулверхэмптон» (1:0) и декалссировал «Лидс» (7:0).

    В последних матчах «Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0) и устроил на своем поле перестрелку с «Лестером», которая закончилась со счетом 6:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 19 туров «Ман Сити» лидирует с 47 очками. Разница мячей 50-12, Рахим Стерлинг забил 7 голов. Не сыграют Эрнандес, Уолкер и Стоунз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Брентфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 16.00, на ничью в основное время — 7.80, а на победу «Ман Сити» — 1.18.

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    «Манчестер Сити» имеет 9-матчевую текущую выигрышную серию в АПЛ. На выезде в чемпионате команда не уступает в 8 подряд играх (7 побед и 1 ничья).

    На своем поле у «Брентфорда» две подряд победы над «Уотфордом» и «Эвертоном» в 2 предыдущих играх АПЛ. Тем не менее, прогнозируем, что сухую победу «Ман Сити».

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.59 и ТБ 3,5 за 2.17.

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    «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Брентфорд» распечатать ворота «Ман Сити»?
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