Встреча 20-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» состоится 29 декабря. Матч на «Брентфорд Коммьюнити Стэдиум» начнётся в 23:15 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

В 6 последних матчах чемпионата Англии «Брентфорд» проиграл 2 раза при 2 ничьих и 2 поражениях.

В начале декабря в команде началась вспышка коронавируса, из-за чего были перенесены матчи АПЛ с «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

В последних матчах «пчелы» уступили на своем поле в четвертьфинале Кубка лиги «Челси» (0:2), а потом в рамках АПЛ проиграли «Брайтону» на выезде — 0:2.

Все прогнозы на АПЛ

После 17 матчей АПЛ подопечные Томаса Франка с 20 очками на 13-м месте. Разница мячей 21-24, Айвен Тоуни забил 4 гола. Не сыграют Нергор, Мбеумо, Хенри, Джанелт, Рая, Айдер, Занка и Гуд.

«Манчестер Сити»

Пока «Ливерпуль» пропускал свой матч 19-го тура, подопечным Хосепа Гвардиолы удалось упрочить свое лидерство и оторваться от ливерпульцев и «Челси» на 6 очков.

В начале декабря манчестерский коллектив на своем поле одолел «Вулверхэмптон» (1:0) и декалссировал «Лидс» (7:0).

В последних матчах «Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0) и устроил на своем поле перестрелку с «Лестером», которая закончилась со счетом 6:3.

Календарь и таблица АПЛ

После 19 туров «Ман Сити» лидирует с 47 очками. Разница мячей 50-12, Рахим Стерлинг забил 7 голов. Не сыграют Эрнандес, Уолкер и Стоунз.

Прогноз и ставка

На победу «Брентфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 16.00, на ничью в основное время — 7.80, а на победу «Ман Сити» — 1.18.

«Манчестер Сити» имеет 9-матчевую текущую выигрышную серию в АПЛ. На выезде в чемпионате команда не уступает в 8 подряд играх (7 побед и 1 ничья).

На своем поле у «Брентфорда» две подряд победы над «Уотфордом» и «Эвертоном» в 2 предыдущих играх АПЛ. Тем не менее, прогнозируем, что сухую победу «Ман Сити» .