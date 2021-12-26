В 21 туре чемпионата Бельгии «Остенде» будет принимать «Генк» на поле стадиона «Диас Арена». Событие запланировано на 26 декабря 23:00 мск. «Остенде» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Остенде»

Хозяевам в прошлом туре удалось прервать серию поражений. Они победили на выезде «Беерсхот» со счетом 2:0 и набрали 23 очка в 20 турах чемпионата.

За прошедший отрезок сезона «Остенде» взобрался на 11 строчку. Если бы не недавняя серия неудач, клуб был бы гораздо выше в таблице. Ну f так команда из Западной Фландрии проиграла 4 из 6 последних матчей турнира. Это сильно пошатнуло ее позиции.

До «Беерсхота» «Остенде» проиграл «Шарлеруа» 0:1 и «Кортрейку» 0:2. В начале декабря коллектив вылетел из Кубка Бельгии, уступив «Кортрейку» 0:1.

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В последнее время дома хозяева не очень везет. Они смогли победить лишь в одном из четырех матчей.

«Генк»

«Магистры» находятся в 4 очках от зоны плей-офф. У них 26 пунктов и 9 позиция. В пяти турах чемпионата гости выиграли только один раз.

16 декабря «Генк» победил дома «Шарлеруа» со счетом 4:2. До этого последняя победа была 31 октября над «Зюльте-Варегемом» (6:2).

Кроме «Шарлеруа», «Генк» встретился еще с пятью командами в последний месяц года. В прошлом туре он сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1). Также в чемпионате была ничья с «Мехеленом» (1:1) и поражение от «Гента» (0:1).

9 декабря «Генк» уступил «Рапиду» 0:1 и лишился шансов на участие в еврокубках предстоящей весной.

Прогноз и ставка

Букмекеры выставили такие коэффициенты: победа «Остенде» — 3.60, ничья 3.80 и победа «Генка» — 1.96.

«Генку» будет крайне непросто. «Остенде» для него — непростой соперник, который выиграл две очные встречи подряд . В целом беспроигрышная серия хозяев составляет 3 матча.

Предлагаем рискнуть и поставить на то, что «Остенде» не проиграет. Коэффициент составляет 1.84.

Кроме того, команды между собой играют довольно результативно, забивая по 4-5 голов за игру. На тотал больше 3 можно поставить с котировкой 1.97.