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    «Остенде» доставит «Генку» проблем

    «Остенде» — «Генк». Прогноз (к. 1.84) и ставки на футбол, чемпионат Бельгии, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Остенде» — «Генк»
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    Пол Онуачу
    В 21 туре чемпионата Бельгии «Остенде» будет принимать «Генк» на поле стадиона «Диас Арена». Событие запланировано на 26 декабря 23:00 мск. «Остенде» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Остенде»

    Хозяевам в прошлом туре удалось прервать серию поражений. Они победили на выезде «Беерсхот» со счетом 2:0 и набрали 23 очка в 20 турах чемпионата.

    За прошедший отрезок сезона «Остенде» взобрался на 11 строчку. Если бы не недавняя серия неудач, клуб был бы гораздо выше в таблице. Ну f так команда из Западной Фландрии проиграла 4 из 6 последних матчей турнира. Это сильно пошатнуло ее позиции.

    До «Беерсхота» «Остенде» проиграл «Шарлеруа» 0:1 и «Кортрейку» 0:2. В начале декабря коллектив вылетел из Кубка Бельгии, уступив «Кортрейку» 0:1.

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    В последнее время дома хозяева не очень везет. Они смогли победить лишь в одном из четырех матчей.

    «Генк»

    «Магистры» находятся в 4 очках от зоны плей-офф. У них 26 пунктов и 9 позиция. В пяти турах чемпионата гости выиграли только один раз.

    16 декабря «Генк» победил дома «Шарлеруа» со счетом 4:2. До этого последняя победа была 31 октября над «Зюльте-Варегемом» (6:2).

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    • Кроме «Шарлеруа», «Генк» встретился еще с пятью командами в последний месяц года. В прошлом туре он сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1). Также в чемпионате была ничья с «Мехеленом» (1:1) и поражение от «Гента» (0:1).

    9 декабря «Генк» уступил «Рапиду» 0:1 и лишился шансов на участие в еврокубках предстоящей весной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры выставили такие коэффициенты: победа «Остенде» — 3.60, ничья 3.80 и победа «Генка» — 1.96.

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    «Генку» будет крайне непросто. «Остенде» для него — непростой соперник, который выиграл две очные встречи подряд. В целом беспроигрышная серия хозяев составляет 3 матча.

    Предлагаем рискнуть и поставить на то, что «Остенде» не проиграет. Коэффициент составляет 1.84.

    Кроме того, команды между собой играют довольно результативно, забивая по 4-5 голов за игру. На тотал больше 3 можно поставить с котировкой 1.97.

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    «Остенде» — «Генк»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Остенде» доставит «Генку» проблем
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