ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дембеле (справа) едва не стал героем матча«Барселона» не так плоха, как кажется Станислав Черчесов Новый вызов для Черчесова. «Полевой командир» нашел команду своего калибра Томас ТухельАПЛ не стали останавливать из-за коронавируса. Все главные подробности
  • 12:14
    • Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным
  • 14:15
    • Коутиньо может перейти в «Эвертон»
  • 13:32
    • Черчесов рассказал, планирует ли приглашать в «Ференцварош» российских футболистов
  • 13:21
    • РПЛ перенесла 22-й тур на 3-5 мая из-за участия сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
  • 13:05
    • Дзюба: Я хочу быть в сборной, но не с такими подходами и выводами, как сейчас
  • 12:27
    • «Динамо» продлило контракт с Грулевым
  • 11:20
    • СМИ: Аналитик «Локомотива» перейдет в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    В первом тайме голов не будет?

    «Риу Аве» — «Белененсеш». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Кубок Португалии, 23 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Белененсеш»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Риу Аве»
    В рамках 1/8 финала Кубка Португалии «Риу Аве» на своем поле сыграет против «Белененсеша». Поединок состоится 23 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Риу Аве» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Риу Аве»

    Коллектив из Вила-ду-Конди успел преодолеть уже три раунда в этом розыгрыше Кубка Португалии. Начал он с победы над низшелиговым клубом на его поле со счетом 3:1.

    Потом разгромил в родных стенах 4:0 «Боавишту» из Примейры, а на предыдущем этапе сломил сопротивление на своей арене «Ольяненсе» 2:1, представляющий третий дивизион.

    Текущий же сезон «Риу Аве» проводит во второй по значимости лиги Португалии, где ведет борьбу за путевку в элиту, находясь на третьей строке в двух баллах от второй позиции.

    Все прогнозы на футбол

    Накануне «речники» обыграли в чемпионате своего соседа по турнирке, а перед этим проиграли три игры подряд, среди которых было и гостевое фиаско от «Порту» 0:1 на групповой стадии Кубка лиги.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» преодолел только две стадии кубкового турнира. И оба раза коллектив имел проблемы. Так первого своего соперника он прошел только по пенальти, а потом устроил перестрелку с клубом из третьей лиги — 5:3.

    «Пирожные» выступают в высшем дивизионе Португалии в этом сезоне, но там идут на последнем месте в турнирной таблице, имея на своем счету только восемь очков после 14 встреч.

  • Трансферный дайджест. 14-20 декабря
  • Переберется ли бомбардир «Арсенала» в Турин, уведут ли вингера у «Ман Сити», уедет ли бразильская звездочка в «Барселону» и другие трансферные новости последних дней
  • 20/12/2021

    • К данной же игре лиссабонцы подходят с серий из трех «сухих» поражений, среди которых стоить выделить фирменный домашний погром от «Бенфики» со счетом 0:7.

    Стоит отметить, что последние три очных противостояния этих клубов завершились вничью с одинаковым счетом 0:0.

    Прогноз и ставка на «Риу Аве» — «Белененсеш»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Риу Аве» — 2.18, победа «Белененсеша» — 3.36, ничья — 3.34.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Проход: «Риу Аве» — 1.68, «Белененсеша» — 2.18.

    Между собой эти команды играют уж очень нерезультативно, особенно это касается первых таймов, где в последнее время больше гола не забивалось. В общем, рекомендуем в этой игре ставить на такой исход — тотал первой половины игры меньше одного гола.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сассуоло — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венеция — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Верона — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Риу Аве» — «Белененсеш»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Прогнозы на футбол. В первом тайме голов не будет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры