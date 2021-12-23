В рамках 1/8 финала Кубка Португалии «Риу Аве» на своем поле сыграет против «Белененсеша». Поединок состоится 23 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Риу Аве» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Риу Аве»

Коллектив из Вила-ду-Конди успел преодолеть уже три раунда в этом розыгрыше Кубка Португалии. Начал он с победы над низшелиговым клубом на его поле со счетом 3:1.

Потом разгромил в родных стенах 4:0 «Боавишту» из Примейры, а на предыдущем этапе сломил сопротивление на своей арене «Ольяненсе» 2:1, представляющий третий дивизион.

Текущий же сезон «Риу Аве» проводит во второй по значимости лиги Португалии, где ведет борьбу за путевку в элиту, находясь на третьей строке в двух баллах от второй позиции.

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Накануне «речники» обыграли в чемпионате своего соседа по турнирке, а перед этим проиграли три игры подряд, среди которых было и гостевое фиаско от «Порту» 0:1 на групповой стадии Кубка лиги.

«Белененсеш»

«Белененсеш» преодолел только две стадии кубкового турнира. И оба раза коллектив имел проблемы. Так первого своего соперника он прошел только по пенальти, а потом устроил перестрелку с клубом из третьей лиги — 5:3.

«Пирожные» выступают в высшем дивизионе Португалии в этом сезоне, но там идут на последнем месте в турнирной таблице, имея на своем счету только восемь очков после 14 встреч.

К данной же игре лиссабонцы подходят с серий из трех «сухих» поражений, среди которых стоить выделить фирменный домашний погром от «Бенфики» со счетом 0:7.

Стоит отметить, что последние три очных противостояния этих клубов завершились вничью с одинаковым счетом 0:0.

Прогноз и ставка на «Риу Аве» — «Белененсеш»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Риу Аве» — 2.18, победа «Белененсеша» — 3.36, ничья — 3.34.

Проход: «Риу Аве» — 1.68, «Белененсеша» — 2.18.

Между собой эти команды играют уж очень нерезультативно, особенно это касается первых таймов, где в последнее время больше гола не забивалось. В общем, рекомендуем в этой игре ставить на такой исход — тотал первой половины игры меньше одного гола.