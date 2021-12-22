В матче 19 тура итальянской Серии А «Рома» в Риме примет «Сампдорию». Действо будет происходить на стадионе «Олимпико» 22 декабря. Начало в 20:30 мск. «Рома» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

После критики, которая обрушилась в адрес Жозе Моуринью, «Рома» начала набирать очки. Последней каплей стало разгромное фиаско в Риме от «Интера» со счетом 0:3.

«Рома» начала серию побед с выездных 3:2 в Софии, где обыграла местное ЦСКА. Это был матч Лиги конференций. Тем самым команда набрала 13 очков и прошла в плей-офф еврокубка с первой позиции в группе.

После этого «римляне» на своем поле победили «Специю» со счетом 2:0 в матче Серии А. 18 декабря «джалларосси» и вовсе разошлись, разгромив на выезде «Аталанту» с результатом 4:1.

Все прогнозы на Серию А

В таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 5 место. У нее 31 очко. Большую часть баллов она набрала, играя в домашних стенах (19).

«Сампдория»

«Моряки» не совсем безнадежны, но их штормит. Против серьезных оппонентов команда плывет. К примеру, совсем недавно она проиграла «Лацио» и «Фиорентине» с одинаковым счетом 1:3.

В Рим «Сампдория» едет с победой и ничьей. 10 декабря она обыграла на выезде «Дженоа» со счетом 3:1, а 19 декабря у нее была ничья с «Венецией». Матч завершился ничьей 1:1.

Между встречами с «Дженоа» и «Венецией» у «Сампдории» был домашний матч с «Торино» в Кубке Италии, который завершился победой со счетом 2:1.

«Сампа» забивала в трех выездных играх подряд и в двух из них больше гола.

Прогноз и ставка

Ставка на «Рому» принимается с коэффициентом 1.59. На «Сампдорию» можно поставить с коэффициентом 5.70. На ничью букмекеры дают 4.30.

С «Ромой» ситуация пока полностью непонятна. Тем не менее серия из трех побед подряд во всех турнирах может свидетельствовать о том, что «римляне» взялись за голову. Есть большая доля вероятности, что они выиграют матч.