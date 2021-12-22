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    «Рома» как минимум не проиграет на «Олимпико»

    «Рома» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.94) и ставки на футбол, Серия А, 22 декабря 2021 года

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    Игроки «Ромы»
    В матче 19 тура итальянской Серии А «Рома» в Риме примет «Сампдорию». Действо будет происходить на стадионе «Олимпико» 22 декабря. Начало в 20:30 мск. «Рома» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч Рома — Сампдория

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  • 1.57
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  • 4.25
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Рома»

    После критики, которая обрушилась в адрес Жозе Моуринью, «Рома» начала набирать очки. Последней каплей стало разгромное фиаско в Риме от «Интера» со счетом 0:3.

    «Рома» начала серию побед с выездных 3:2 в Софии, где обыграла местное ЦСКА. Это был матч Лиги конференций. Тем самым команда набрала 13 очков и прошла в плей-офф еврокубка с первой позиции в группе.

    После этого «римляне» на своем поле победили «Специю» со счетом 2:0 в матче Серии А. 18 декабря «джалларосси» и вовсе разошлись, разгромив на выезде «Аталанту» с результатом 4:1.

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    В таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 5 место. У нее 31 очко. Большую часть баллов она набрала, играя в домашних стенах (19).

    «Сампдория»

    «Моряки» не совсем безнадежны, но их штормит. Против серьезных оппонентов команда плывет. К примеру, совсем недавно она проиграла «Лацио» и «Фиорентине» с одинаковым счетом 1:3.

    В Рим «Сампдория» едет с победой и ничьей. 10 декабря она обыграла на выезде «Дженоа» со счетом 3:1, а 19 декабря у нее была ничья с «Венецией». Матч завершился ничьей 1:1.

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    • Между встречами с «Дженоа» и «Венецией» у «Сампдории» был домашний матч с «Торино» в Кубке Италии, который завершился победой со счетом 2:1.

    «Сампа» забивала в трех выездных играх подряд и в двух из них больше гола.

    Прогноз и ставка

    Ставка на «Рому» принимается с коэффициентом 1.59. На «Сампдорию» можно поставить с коэффициентом 5.70. На ничью букмекеры дают 4.30.

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    С «Ромой» ситуация пока полностью непонятна. Тем не менее серия из трех побед подряд во всех турнирах может свидетельствовать о том, что «римляне» взялись за голову. Есть большая доля вероятности, что они выиграют матч.

    «Сампдория» — нестабильна. Она проиграла «Лацио» и «Фиорентине». «Рома» же будет играть на победу ради сохранения 5 места в таблице. Рекомендуемая ставка — «Рома» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.94.

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    «Рома» — «Сампдория»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Рома» как минимум не проиграет на «Олимпико»
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