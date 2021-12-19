В воскресенье, 19 декабря, в рамках 21-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Тенерифе». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Сарагоса» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, а в этом вполне даже может побороться за выход в элиту, по крайней мере за зону плей-офф.

После 20-ти туров арагонцы с 26 очками идут на 12 месте в турнирной таблице в пяти пунктах от шестой строки, правда, от и от опасной зоны они оторвались всего на семь баллов.

За последние четыре поединка коллектив смог добиться только одной победы, обыграв в позапрошлом туре дома 1:0 «Эйбар», еще одну игру он свел вничью и дважды уступил. Одни из фиаско было в минувшем игровом дне на выезде от лидирующей «Алемерии» — 0:3.

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В данном первенстве «Сарагоса» в родных стенах смогла одержать лишь две виктории, дважды уступила, а также шесть матчей закончила вничью, разница мячей — 6:6.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету находится 35 зачетных пунктов, с которыми он идет на четвертом месте, но второй строке уступает всего лишь балл, а вот от лидера отстает на много.

За 20 проведенных встреч канарцы смогли победить в половине из них, еще они по пять раз играли вничью и уходили с поля поверженными. Разница мячей составляет 26:16.

К данной игре островитяне подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, которую начали двумя подряд победами, а продолжили двумя ничьими — на выезде с «Картахеной» и дома с «Луго» (по 1:1).

В целом, на выезде «Тенерифе» в этом розыгрыше Сегунды выступает неплохо, выиграв четыре игры при трех мировых исходах и трех фиаско.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Тенерифе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.53, победа «Тенерифе» — 3.05, ничья — 3.08.

За последние десять очных встреч этих команд только один раз зашла ставка на ТБ 2,5. Однако в этом сезоне оба клуба в последнее время забивают почти в каждой игре. Так что вполне от этого сражения вполне можно ожидать хотя бы несколько забитых мячей.