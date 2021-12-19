В центральном матче 17 тура голландской Эредивизии «Аякс» на выезде сыграет с «Фейеноордом». Поединок состоится 19 декабря в Роттердаме. Начало в 16:30 мск. «Фейеноорд» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

После 16 туров «Фейеноорд» занимает 3 место в таблице чемпионата Нидерландов. У него 36 очков на счету и серия из девяти игр без поражений.

Хозяева выдали неплохой отрезок, но смазали его ближе к матчу с «Аяксом». 12 декабря команда сыграла вничью с «Гронингеном» (1:1), а после этого проиграла в 1/16 Кубка Нидерландов «Твенте» со счетом 1:2 ДВ.

В начале декабря «Фейеноорд» разгромил «Фортуну» 5:0 и обыграл «Хераклес» 2:1. Благодаря победе над «Маккаби» Хайфа (2:1) в матче 6 тура групповой стадии Лиги конференций клуб добыл себе путевку в 1/8 финала плей-офф еврокубка.

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С учетом всех турниров «Гордость Юга» выиграла 6 матчей дома подряд. В 14 домашних играх сезона у них 13 положительных результатов.

«Аякс»

«Аякс» идет вторым после ПСВ с 36 очками. Гости уступили сопернику лидерство из-за неудачи в прошлом туре, когда они проиграли «АЗ Алкмару» 1:2. Это было второе поражение команды в сезоне.

«Аксиды» проводят отличный сезон несмотря на последнюю неудачу. В первую очередь бросается в глаза выступление команды в Лиге чемпионов. Подопечные Эрика тен Хага вышли в плей-офф с максимальным количеством побед и очков за 6 туров группового этапа. В последнем туре они одолели «Спортинг» со счетом 4:2.

После поражения от АЗ «Аякс» легко прошел «Барендрехт» в 1/16 Кубка Нидерландов. Если говорить именно о чемпионате, то до неудачи «красно-белые» разгромили «Виллем II» (5:0) и «Валвейк» (5:0), а также выиграли у «Спарты» (1:0).

Стоить отметить, что «аяксиды» имеют очень низкий показатель пропущенных мячей в лиге. За 16 матчей у них всего 4 результативных ошибки при 49 забитых голах.

Прогноз и ставка

На бумаге «Аякс» — фаворит. Коэффициенты букмекеров на победы команд составляют 4.10 и 1.79 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 4.00.

В двух очных играх этого года сильнее был «Аякс» — 3:0 и 1:0. История может повториться. Как бы там ни было, «Аякс» сейчас лучший в чемпионате и после поражения коллектив будет стремиться к исправлению своей ошибки.

Мы рекомендуем поставить на победу «Аякса». Все-таки факторы надежной обороны и результативной атаки должны сыграть свою роль.