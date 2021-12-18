В субботу, 18 декабря, в рамках 21-го тура второго испанского дивизиона «Лас-Пальмас» на своей арене «Гран Канария» примет «Эйбар». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Лас-Пальмас» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

С 31 пунктами «Лас-Пальмас» находится в зоне плей-офф, на шестой строке. От второй позиции коллектив отстает на пять баллов, а конкуренты сильно поджимают.

За 20 проведенных встреч островитяне смогли добиться восьми викторий, семь игр они завершили мировыми исходами и потерпели пять фиаско. Забить удалось 28 голов, а пропустили на три мяча меньше.

За последние две игры первенства канарцы набрали четыре очка, обыграв дома 1:0 хихонский «Спортинг» и расписав гостевую мировую с «Аморебьетой» 1:1. Перед этим они в чемпионате проиграли три поединка подряд.

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«Лас-Пальмас» является типично домашней командой, набрав на своем поле 23 очка из 31, выиграв семь раз при двух ничьих и одном поражении.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он делит второе место с «Понфферадиной», набрав 36 очков.

За 20 проведенных встреч «оружейники» смогли добыть десять викторий, шесть матчей они завершили мировыми исходами и четыре раза были повержены, забили 30 голов, пропустили на шесть меньше.

Коллектив неудачно провел свои последние две игры, набрав в них только балл. В этот период он уступил в гостях «Сарагосе» 0:1 и сыграл вничью дома с «Малагой» 2:2. До этого у клуба была 5-матчевая беспроигрышная серия, где три поединка были выиграны.

На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл три встречи из десяти проведенных при трех фиаско и четырех мировых.

Последний раз между собой эти команды играл в сезоне 2017/18. И тогда в рамках Сегунды дважды победил «Эйбар» — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лас-Пальмаса» — 2.32, победа «Эйбара» — 3.24, ничья — 3.26.

Канарцы сильно играют дома, но много пропускают, а «оружейники» в последнее время только в редких случаях уходят с поля без забитого мяча. Поэтому от данного противостояния вполне можно ждать обмена голами.