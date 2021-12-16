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    «Карабах» уверенно разберется с «Зирей»?

    «Карабах» — «Зиря». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Азербайджана, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Зиря»
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    «Карабах»
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 14-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» в чемпионате — явный лидер, и это неудивительно. Агдамцы выносят всех соперников, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

    При этом команда Гурбана Гурбанова имеет лучшую атаку в лиге (28 мячей). Да и в обороне «Карабах» действует надежно, пропустив лишь 8 раз.

    Правда, в Лиге конференций «Карабах» не смог удержать первое место в группе. Агдамцы уступили «Базелю» (3:0), и заняли вторую строчку.

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    С «Зирей» команда традиционно играет относительно успешно. Из пяти последних поединков «Карабах» добыл две виктории, трижды расписав с соперником мировую.

    «Зиря»

    Эта команда находится в группе лидеров, занимая 3 место. Однако вряд ли «Зире» по силам бросить перчатку «Карабаху» в борьбе за золото.

    Например, в минувшем туре «Зиря» уступила в родных стенах «Габале» (1:2). Хотя до того на выезде разгромила «Сумгаит» (0:3).

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    • «Зиря» в последние годы всегда дает бой агдамцам. Однако за всю историю противостояний с «Карабахом» команда не выиграла ни разу.

    И все-таки команда может показать зубы. Как минимум, в виде того, чтобы отнять драгоценные баллы у гранда местного футбола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.40, на ничью за 4.56, а на «Зирю» — за 6.90.

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    «Карабах» постарается оторваться от преследователей.

    «Зиря» еще ни разу в истории не обыгрывала агдамцев.

    Команда Гурбанова по всем показателям выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Карабах» — «Зиря»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» уверенно разберется с «Зирей»?
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