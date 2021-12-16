«Арентейро» сыграет на своём поле с «Валенсией» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдёт 16 декабря, начало — 21:00 (мск). «Арентейро» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арентейро»

«Арентейро» команда играющая в Сегунде и проявляющая себя там не самым лучшим образом. За 15 игр команда набрала всего 13 очков и на данный момент находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место.

За последние 8-мь матчей «Арентейро» смогли одержать победу лишь один раз в кубковой игре против «Логроньеса» (2:1). А в Сегунде уже две игры подряд минимально проигрывают своим соперникам с одинаковым счётом 1:0.

На домашней арене «Арентейро» всегда пропускает и в среднем как минимум 2 мяча.

«Валенсия»

«Валенсия» за 17 игр в чемпионате Испании набрала 25 очков и таким образом находится на 7-й позиции в турнирной таблице.

Беспроигрышная серия матчей «валенсийцев» длится уже 7 игр подряд. В прошлой кубковой игре они разгромили «Утриллас» (0:3), а в Примере последние две победы одержали над «Сельтой» (1:2) и «Эльче» (2:1).

«Валенсия» очень хорошо играет в атаке, а главное реализовывает свои возможности. В последних играх они забивают в среднем 2-3 гола за матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арентейро» за 27.00, на ничью за 8.10, а на «Валенсию» — за 1.09.

Прогноз — «Валенсия» это не просто команда, которая играет за высший дивизион Испании, они еще борются за попадание минимум в Лигу Европы. И конечно же они являются фаворитом этого матча. Проход дальше и крупная победа над «Арентейро» им обеспечена.

Ставка — Победа «Валенсии» с форой (-2.5) за 2.07.