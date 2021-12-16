«Атлетико» Манча Реаль
«Атлетико» из Манча Реаль выступает в третьем по силе испанском дивизионе, которые разделен сразу на пять групп.
«Атлетико» занимает всего лишь 13-е место в турнирной таблице своей группы после 15-ти туров, в которых набрал 18 очков.
В первом раунде Кубка Испании «Атлетико» одержал победу над «Интер де Мадрид» (2:1).
«Атлетико» потерпел пять поражений в семи предыдущих матчах на своем поле.
«Гранада»
«Гранада» тем временем стартовала в Кубке Испании с разгромной победы над «Лагуной». Скромный соперник получил в свои ворота семь мячей.
В Ла Лиге «Гранада» после 16-ти сыгранных матчей занимает 15-е место. Но здесь важно, что команда значительно прибавила, если сравнивать с первыми месяцами текущего сезона.
«Гранада» набрала пять очков в трех предыдущих матчах. При этом в девяти последних турах у нее всего лишь два поражения.
«Гранада» не смогла забить только в одном из десяти предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Атлетико» можно поставить за 26.00, ничью букмекеры предлагают за 9.60, а победу «Гранады» — за 1.10.
Скорее всего, «Гранада» снова выиграет с крупным счетом. Соперник действительно не самый сложный. В низших лигах есть куда более опасные команды.
Ставка — победа «Гранады» с форой (-2,5) за 2.04.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Гранады» больше 2,5 за 1.73.