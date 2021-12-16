«Гранада» сыграет на выезде против «Атлетико» (Манча Реаль) во втором раунде Кубка Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» Манча Реаль — Гранада«: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико» Манча Реаль

«Атлетико» из Манча Реаль выступает в третьем по силе испанском дивизионе, которые разделен сразу на пять групп.

«Атлетико» занимает всего лишь 13-е место в турнирной таблице своей группы после 15-ти туров, в которых набрал 18 очков.

В первом раунде Кубка Испании «Атлетико» одержал победу над «Интер де Мадрид» (2:1).

«Атлетико» потерпел пять поражений в семи предыдущих матчах на своем поле.

«Гранада»

«Гранада» тем временем стартовала в Кубке Испании с разгромной победы над «Лагуной». Скромный соперник получил в свои ворота семь мячей.

В Ла Лиге «Гранада» после 16-ти сыгранных матчей занимает 15-е место. Но здесь важно, что команда значительно прибавила, если сравнивать с первыми месяцами текущего сезона.

«Гранада» набрала пять очков в трех предыдущих матчах. При этом в девяти последних турах у нее всего лишь два поражения.

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«Гранада» не смогла забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» можно поставить за 26.00, ничью букмекеры предлагают за 9.60, а победу «Гранады» — за 1.10.

Скорее всего, «Гранада» снова выиграет с крупным счетом. Соперник действительно не самый сложный. В низших лигах есть куда более опасные команды.

Ставка — победа «Гранады» с форой (-2,5) за 2.04.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Гранады» больше 2,5 за 1.73.