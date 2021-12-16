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    «Гранада» снова одержит крупную победу в Кубке Испании?

    «Атлетико» Манча Реаль — Гранада«. Прогноз (к. 2.04) и ставки на Кубок Испании 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» Манча Реаль — Гранада«
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    «Гранада» не смогла забить только в одном из десяти предыдущих матчей
    «Гранада» сыграет на выезде против «Атлетико» (Манча Реаль) во втором раунде Кубка Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» Манча Реаль — Гранада«: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико» Манча Реаль

    «Атлетико» из Манча Реаль выступает в третьем по силе испанском дивизионе, которые разделен сразу на пять групп.

    «Атлетико» занимает всего лишь 13-е место в турнирной таблице своей группы после 15-ти туров, в которых набрал 18 очков.

    В первом раунде Кубка Испании «Атлетико» одержал победу над «Интер де Мадрид» (2:1).

    «Атлетико» потерпел пять поражений в семи предыдущих матчах на своем поле.

    «Гранада»

    «Гранада» тем временем стартовала в Кубке Испании с разгромной победы над «Лагуной». Скромный соперник получил в свои ворота семь мячей.

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    • В Ла Лиге «Гранада» после 16-ти сыгранных матчей занимает 15-е место. Но здесь важно, что команда значительно прибавила, если сравнивать с первыми месяцами текущего сезона.

    «Гранада» набрала пять очков в трех предыдущих матчах. При этом в девяти последних турах у нее всего лишь два поражения.

    Все прогнозы на футбол

    «Гранада» не смогла забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» можно поставить за 26.00, ничью букмекеры предлагают за 9.60, а победу «Гранады» — за 1.10.

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    Скорее всего, «Гранада» снова выиграет с крупным счетом. Соперник действительно не самый сложный. В низших лигах есть куда более опасные команды.

    Ставка — победа «Гранады» с форой (-2,5) за 2.04.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Гранады» больше 2,5 за 1.73.

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    «Атлетико» Манча Реаль — Гранада«: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Гранада» снова одержит крупную победу в Кубке Испании?
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