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    «Дженоа» вылетит из Кубка?

    «Дженоа» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Италии, 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Салернитана»
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    Горан Пандев
    «Дженоа» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:00 мск. «Дженоа» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дженоа»

    Даже приход на тренерский мостик генуэзцев Андрея Шевченко никак не улучшил ситуацию. «Дженоа» стоит на вылет в Серию В, занимая предпоследнее 19 место.

    Вот и в минувшем туре «Дженоа» опять проиграла. Дома команда Шевченко уступила в дерби «Сампдории» (1:3).

    34 пропущенных мяча в 17 матчах — форменный ужас. Едва ли верится, что Андрей Шевченко и его штаб в корне изменят ситуацию, но надежды еще есть…

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    Последнее свидание с «Салернитаной» состоялось в начале октября. Тогда генуэзцы минимально уступили, пропустив в середине второго тайма.

    «Салернитана»

    Эта команда после длительного перерыва только-только оказалась в Серии А. Правда, сейчас «Салернитана» пребывает на самом дне турнирной таблицы с 8 очками в активе.

    «Салернитана» имеет проблемы с реализацией, и это еще мягко сказано. Даже присутствие Франка Рибери не помогает команде, забившей всего 11 мячей.

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    • К слову, опытнейший француз отметился лишь двумя ассистами. Да и вообще, лучшим снайпером команды является Федерико Бонаццоли, отличившийся трижды.

    «Салернитана» имеет худшие атаку и оборону в лиге. 37 пропущенных мячей ничего позитивного команде не сулят.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Дженоа» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Салернитану» — за 3.10.

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    «Дженоа» может пожертвовать Кубком ради концентрации на сохранении места в элите.

    Гости пропускают многовато, но с «Дженоа» играют вполне успешно.

    Генуэзцам не хватит мощностей бороться на два фронта. Наши прогноз и ставка — Проход «Салернитаны» с коэффициентом 2.10.

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    «Дженоа» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. «Дженоа» вылетит из Кубка?
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