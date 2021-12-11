«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти туров, в которых набрал 35 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет лишь одно очко.

В прошлом туре «Ливерпуль» одержал важнейшую победу над «Вулверхэмптоном» (1:0). Единственный гол Дивок Ориги забил на последней минуте.

Через несколько дней после этого команда Юргена Клоппа выиграла на выезде у «Милана» (2:1). Интересно, что один из мячей снова забил Ориги. А «Ливерпуль», к слову, стал первым английским клубом, которому удалось выиграть все шесть матчей на групповом этапе ЛЧ.

Победная серия «Ливерпуля» составляет уже шесть матчей, в которых «мерсисайдцы» забили 17 мячей.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тем временем находится на 10-й строчке после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе гостей 19 очков.

У «Астон Виллы» был серьезный спад, но команда буквально ожила после назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера.

В первых четырех матчах под руководством Джеррарда клуб из Бирмингема одержал три победы, а экс-капитана «Ливерпуля» в итоге назвали лучшим тренером АПЛ в ноябре.

Все прогнозы на АПЛ

Декабрь «Астон Вилла» начала с бодрого матча против «Манчестер Сити» (1:2), который оставил приятное впечатление, несмотря на результат. А потом была победа над «Лестером» (2:1).

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Астон Виллы» — за 12.50.

Казалось бы, рядовой матч, но это не так. Это будет первая встреча «Ливерпуля» с Джеррардом, который начал тренерскую карьеру в АПЛ, а через несколько лет, скорее всего, вернется на «Энфилд».

«Астон Вилла» будет сражаться, но такой «Ливерпуль» она вряд ли остановится.

Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.32.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» + обе забьют за 2.62.