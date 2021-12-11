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    Сможет ли команда Джеррарда отобрать очки у «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Англии 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
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    Стивен Джеррард
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Декабря 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Астон Вилла

  • 1
  • 1.25
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  • 6.50
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти туров, в которых набрал 35 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет лишь одно очко.

    В прошлом туре «Ливерпуль» одержал важнейшую победу над «Вулверхэмптоном» (1:0). Единственный гол Дивок Ориги забил на последней минуте.

    Через несколько дней после этого команда Юргена Клоппа выиграла на выезде у «Милана» (2:1). Интересно, что один из мячей снова забил Ориги. А «Ливерпуль», к слову, стал первым английским клубом, которому удалось выиграть все шесть матчей на групповом этапе ЛЧ.

    Победная серия «Ливерпуля» составляет уже шесть матчей, в которых «мерсисайдцы» забили 17 мячей.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» тем временем находится на 10-й строчке после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе гостей 19 очков.

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  • 07/12/2021

    • У «Астон Виллы» был серьезный спад, но команда буквально ожила после назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера.

    В первых четырех матчах под руководством Джеррарда клуб из Бирмингема одержал три победы, а экс-капитана «Ливерпуля» в итоге назвали лучшим тренером АПЛ в ноябре.

    Все прогнозы на АПЛ

    Декабрь «Астон Вилла» начала с бодрого матча против «Манчестер Сити» (1:2), который оставил приятное впечатление, несмотря на результат. А потом была победа над «Лестером» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Астон Виллы» — за 12.50.

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    Казалось бы, рядовой матч, но это не так. Это будет первая встреча «Ливерпуля» с Джеррардом, который начал тренерскую карьеру в АПЛ, а через несколько лет, скорее всего, вернется на «Энфилд».

    «Астон Вилла» будет сражаться, но такой «Ливерпуль» она вряд ли остановится.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.32.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» + обе забьют за 2.62.

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    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли команда Джеррарда отобрать очки у «Ливерпуля»?
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