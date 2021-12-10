ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Ливерпуль»Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны Артемий ПанаринНХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Чикаго», Панарин набрал четыре очка, «Сент-Луис» победил «Флориду» Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол
  • 14:15
    • «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Юношеской лиге УЕФА и не смог выйти в плей-офф
  • 10:49
    • Серена Уильямс пропустит Australian Open-2022
  • 10:08
    • Ушел из жизни Игорь Гамула
  • 09:48
    • «Бруклин» обыграл «Даллас», «Лейкерс» победили «Бостон», Джеймс набрал 30 очков
    Все новости спорта

    «Сантос» завершит сезон на мажорной ноте

    «Сантос» — «Куяба». Прогноз (к. 2.10) и ставка на матч чемпионата Бразилии 10 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Куяба»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мариньо, «Сантос»
    В заключительном туре чемпионата Бразилии «Сантос» будет принимать «Куябу». Матч пройдет на арене «Вила Белмиро» 10 декабря 2021 года. Начало — в 03:30 мск. «Сантос» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    «Сантос» подошел к заключительному туру чемпионата Бразилии с серией из трех матчей без поражений.

    В предыдущих турах «Сантос» обыграл «Форталезу» (2:0), поделил очки с «Интернасьоналем» (1:1), а также минимально выиграл в гостях у «Фламенго» (1:0).

    Хорошие результаты на финишном отрезке сезона (6 побед и лишь 2 поражения в десяти последних турах) позволили «Сантосу» обезопасить себя от вылета, который грозил команде по ходу чемпионата.

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент «Сантос» расположился в турнирной таблице на 11-м месте. В 37 турах команда набрала 49 очков. Забито у команды 34 очка, а пропущено 39.

    «Куяба»

    «Куяба» в трех предыдущих турах чемпионата Бразилии потерпела два поражения при одной победе.

    Команда уступила «Палмейрасу» (1:3), затем проиграла «Атлетико Паранаэнсе» (0:1) и минимально одолела «Форталезу» (1:0).

  • Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • Почему «Манчестер Сити» больше не нужен Кейн, куда уйдет Миранчук, кому «Ньюкасл» предлагает космический контракт, кто заменит Холанда в «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/12/2021

    • «Куяба» уже также обезопасила себя от вылета. После 37 туров команда набрала 46 очков. Забито 33 гола, а пропущено 36.

    Отметим, что «Куяба» чаще всех в чемпионате Бразилии играет вничью — 16 раз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сантоса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 3,44, а на победу «Куябы» — 4,40.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Обеим командам по большому счету уже ничего не нужно в этом матче, но фактор своего поля и более хорошая форма должны помочь «Сантосу» завершить сезон на мажорной ноте.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Сантоса» в 1-2 гола с коэффициентом 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.14
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.05
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ювентус — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сантос» — «Куяба»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сантос» завершит сезон на мажорной ноте
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры