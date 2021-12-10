В заключительном туре чемпионата Бразилии «Сантос» будет принимать «Куябу». Матч пройдет на арене «Вила Белмиро» 10 декабря 2021 года. Начало — в 03:30 мск. «Сантос» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

«Сантос» подошел к заключительному туру чемпионата Бразилии с серией из трех матчей без поражений.

В предыдущих турах «Сантос» обыграл «Форталезу» (2:0), поделил очки с «Интернасьоналем» (1:1), а также минимально выиграл в гостях у «Фламенго» (1:0).

Хорошие результаты на финишном отрезке сезона (6 побед и лишь 2 поражения в десяти последних турах) позволили «Сантосу» обезопасить себя от вылета, который грозил команде по ходу чемпионата.

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На данный момент «Сантос» расположился в турнирной таблице на 11-м месте. В 37 турах команда набрала 49 очков. Забито у команды 34 очка, а пропущено 39.

«Куяба»

«Куяба» в трех предыдущих турах чемпионата Бразилии потерпела два поражения при одной победе.

Команда уступила «Палмейрасу» (1:3), затем проиграла «Атлетико Паранаэнсе» (0:1) и минимально одолела «Форталезу» (1:0).

«Куяба» уже также обезопасила себя от вылета. После 37 туров команда набрала 46 очков. Забито 33 гола, а пропущено 36.

Отметим, что «Куяба» чаще всех в чемпионате Бразилии играет вничью — 16 раз.

Прогноз и ставка

На победу «Сантоса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 3,44, а на победу «Куябы» — 4,40.

Обеим командам по большому счету уже ничего не нужно в этом матче, но фактор своего поля и более хорошая форма должны помочь «Сантосу» завершить сезон на мажорной ноте.

Прогноз и ставка на матч — победа «Сантоса» в 1-2 гола с коэффициентом 2,10.