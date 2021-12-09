Турецкий «Фенербахче» в домашнем матче сыграет против немецкого «Айнтрахта» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет 9 декабря и начнется в 20:45 по мск. «Фенербахче» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» уже точно финиширует на третьем месте в группе и отправится в 1/16 финала Лиги конференций. За пять матчей коллектив набрал пять баллов.

Стартовали «канарейки» в данном турнире с гостевой ничьей против предстоящего противника 1:1, затем уступил дома 0:3 «Олимпиакосу» и поделили очки дома с «Антверпеном» — 2:2.

И только в четвертом игровом дне турецкий клуб добыл первую викторию в соревновании, разгромив на выезде бельгийцев со счетом 3:0, а в прошлом туре он был повержен в Греции «Оли» — 0:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

За последние шесть встреч «Фенербахче» потерпел только одну неудачу, еще два матча он выиграл и трижды победил. Одна из этих викторий была накануне в чемпионате страны над «Ризеспор» — 4:0.

«Айнтрахт»

С 11 зачетными пунктами «Айнтрахт» идет во главе данной группы и для сохранение этой строки ему будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке.

Стартовали немцы в этом розыгрыше Лиги Европы с домашней мировой с предстоящим противником, сыграв 1:1, после чего они вышли победителями из трех встреч данного турнира подряд.

Календарь и таблица Лиги Европы

Так в этом отрезке «орлы» обыграли в гостях 1:0 «Антверпен» и дважды одолели «Олимпиакос» (3:1 и 2:1). В минувшем же туре они расписали домашнюю ничью с бельгийцами — 2:2.

Перед данной встречей «Айнтрахт» потерпел фиаско от «Хоффенхайма» 2:3 в чемпионате Германии, прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где четыре раза выиграл.

Между собой эти клубы провели два поединка, оба которых завершились вничью — 1:1 и 2:2

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.34, победа «Фенербахче» — 3.04, ничья — 3.70.

Прогнозируем, что команды в этой встрече будут играть без оглядки на тылы, так как уже практически решили свои турнирные задачи. В общем, здесь ставим на ТБ 3,0.