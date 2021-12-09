Коэффициенты на матч Фенербахче — Айнтрахт Ф
«Фенербахче»
«Фенербахче» уже точно финиширует на третьем месте в группе и отправится в 1/16 финала Лиги конференций. За пять матчей коллектив набрал пять баллов.
Стартовали «канарейки» в данном турнире с гостевой ничьей против предстоящего противника 1:1, затем уступил дома 0:3 «Олимпиакосу» и поделили очки дома с «Антверпеном» — 2:2.
И только в четвертом игровом дне турецкий клуб добыл первую викторию в соревновании, разгромив на выезде бельгийцев со счетом 3:0, а в прошлом туре он был повержен в Греции «Оли» — 0:1.
За последние шесть встреч «Фенербахче» потерпел только одну неудачу, еще два матча он выиграл и трижды победил. Одна из этих викторий была накануне в чемпионате страны над «Ризеспор» — 4:0.
«Айнтрахт»
С 11 зачетными пунктами «Айнтрахт» идет во главе данной группы и для сохранение этой строки ему будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке.
Стартовали немцы в этом розыгрыше Лиги Европы с домашней мировой с предстоящим противником, сыграв 1:1, после чего они вышли победителями из трех встреч данного турнира подряд.
Календарь и таблица Лиги Европы
Так в этом отрезке «орлы» обыграли в гостях 1:0 «Антверпен» и дважды одолели «Олимпиакос» (3:1 и 2:1). В минувшем же туре они расписали домашнюю ничью с бельгийцами — 2:2.
Перед данной встречей «Айнтрахт» потерпел фиаско от «Хоффенхайма» 2:3 в чемпионате Германии, прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где четыре раза выиграл.
Между собой эти клубы провели два поединка, оба которых завершились вничью — 1:1 и 2:2
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.34, победа «Фенербахче» — 3.04, ничья — 3.70.
Прогнозируем, что команды в этой встрече будут играть без оглядки на тылы, так как уже практически решили свои турнирные задачи. В общем, здесь ставим на ТБ 3,0.