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    «Фенербахче» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, ЛЕ, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Айнтрахт»
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    Джибриль Соу
    Турецкий «Фенербахче» в домашнем матче сыграет против немецкого «Айнтрахта» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет 9 декабря и начнется в 20:45 по мск. «Фенербахче» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 09 Декабря 2021 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:45 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    Коэффициенты на матч Фенербахче — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» уже точно финиширует на третьем месте в группе и отправится в 1/16 финала Лиги конференций. За пять матчей коллектив набрал пять баллов.

    Стартовали «канарейки» в данном турнире с гостевой ничьей против предстоящего противника 1:1, затем уступил дома 0:3 «Олимпиакосу» и поделили очки дома с «Антверпеном» — 2:2.

    И только в четвертом игровом дне турецкий клуб добыл первую викторию в соревновании, разгромив на выезде бельгийцев со счетом 3:0, а в прошлом туре он был повержен в Греции «Оли» — 0:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    За последние шесть встреч «Фенербахче» потерпел только одну неудачу, еще два матча он выиграл и трижды победил. Одна из этих викторий была накануне в чемпионате страны над «Ризеспор» — 4:0.

    «Айнтрахт»

    С 11 зачетными пунктами «Айнтрахт» идет во главе данной группы и для сохранение этой строки ему будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке.

    Стартовали немцы в этом розыгрыше Лиги Европы с домашней мировой с предстоящим противником, сыграв 1:1, после чего они вышли победителями из трех встреч данного турнира подряд.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Так в этом отрезке «орлы» обыграли в гостях 1:0 «Антверпен» и дважды одолели «Олимпиакос» (3:1 и 2:1). В минувшем же туре они расписали домашнюю ничью с бельгийцами — 2:2.

    Перед данной встречей «Айнтрахт» потерпел фиаско от «Хоффенхайма» 2:3 в чемпионате Германии, прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где четыре раза выиграл.

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    Между собой эти клубы провели два поединка, оба которых завершились вничью — 1:1 и 2:2

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.34, победа «Фенербахче» — 3.04, ничья — 3.70.

    Прогнозируем, что команды в этой встрече будут играть без оглядки на тылы, так как уже практически решили свои турнирные задачи. В общем, здесь ставим на ТБ 3,0.

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    «Фенербахче» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Команды обеспечат верховой матч
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