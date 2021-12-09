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    Уверенная победа «Ромы», минимум в два гола?

    ЦСКА София — «Рома». Прогноз, ставка (к.1.98) на футбол, Лига Конференций, 9 декабря 2021 года

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    Лоренцо Пеллегрини
    ЦСКА София на своем поле сыграет против «Ромы» в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Болгарии, начало — в 20:45 (мск). ЦСКА София — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 09 Декабря 2021 года
    ЦСКА София
  • Лига конференций. Группа C
    •  ЦСКА София 20:45 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч ЦСКА София — Рома

  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    ЦСКА София

    В чемпионате Болгарии ЦСКА идет вторым вслед за «Лудогорцем», отставая от них на 9 очков при матче в запасе. Перед битвой с «волками» в столице Болгарии софийцы сыграли вничью с «Пирином» на выезде 1:1, потеряв важные очки.

    Подопечные Младенова потеряли все шансы на продолжение борьбы в Лиге Конференций. На данный момент они занимают последнее место в группе С, набрав всего 1 очко. Так, что домашний матч с подопечными Моуриньо вполне могут провести в расслабленной манере.

    В этом матче ЦСКА не помогут Ахмед Ахмедов, Менно Кох и Чарльз Джон.

    «Рома»

    На данный момент, в чемпионате Италии «Рома» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков. Последние два матча в серии А закончились для римлян поражениями. На выезде они уступили «Болонье» 1:0, а дома разочаровали болельщиков проигрышем от «Интера» 0:3.

    В Лиге Конференций все с выходом в плей-офф турнира решилось еще в прошлом туре. Сейчас «Рома» занимает вторую строчку в группе С набрав 10 очков. Так, что не удивимся ротации в исполнении португальского наставника перед более важными матчами чемпионата, где надо подниматься с 7-го места.

    В этом матче за «Рому» не сыграют Феликс Афена-Гьян, Лоренцо Пеллегрини, Леонардо Спинаццола, Стефан Эль-Шаарави.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА Софии в этом матче букмекеры предлагают коэффициент 7.90, за ничью 5.20, а победу «Ромы» — за 1.36.

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    Прогноз — В серии А наблюдается серьезная конкуренция за высокие места в таблице. И единственный турнир в котором «Рома» может добиться успеха это Лига Конференций.

    Кто как не Жозе, знает как побеждать именно в кубковых турнирах. «ЦСКА» сыграет этот матч ради галочки. Борьбы со стороны болгар как таковой не будет, им сейчас важнее укрепиться в родном чемпионате.

    Ставка — Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 1.98.

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    ЦСКА София — «Рома»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Ромы», минимум в два гола?
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