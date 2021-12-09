ЦСКА София на своем поле сыграет против «Ромы» в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Болгарии, начало — в 20:45 (мск). ЦСКА София — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА София

В чемпионате Болгарии ЦСКА идет вторым вслед за «Лудогорцем», отставая от них на 9 очков при матче в запасе. Перед битвой с «волками» в столице Болгарии софийцы сыграли вничью с «Пирином» на выезде 1:1, потеряв важные очки.

Подопечные Младенова потеряли все шансы на продолжение борьбы в Лиге Конференций. На данный момент они занимают последнее место в группе С, набрав всего 1 очко. Так, что домашний матч с подопечными Моуриньо вполне могут провести в расслабленной манере.

В этом матче ЦСКА не помогут Ахмед Ахмедов, Менно Кох и Чарльз Джон.

«Рома»

На данный момент, в чемпионате Италии «Рома» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков. Последние два матча в серии А закончились для римлян поражениями. На выезде они уступили «Болонье» 1:0, а дома разочаровали болельщиков проигрышем от «Интера» 0:3.

В Лиге Конференций все с выходом в плей-офф турнира решилось еще в прошлом туре. Сейчас «Рома» занимает вторую строчку в группе С набрав 10 очков. Так, что не удивимся ротации в исполнении португальского наставника перед более важными матчами чемпионата, где надо подниматься с 7-го места.

В этом матче за «Рому» не сыграют Феликс Афена-Гьян, Лоренцо Пеллегрини, Леонардо Спинаццола, Стефан Эль-Шаарави.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА Софии в этом матче букмекеры предлагают коэффициент 7.90, за ничью 5.20, а победу «Ромы» — за 1.36.

Прогноз — В серии А наблюдается серьезная конкуренция за высокие места в таблице. И единственный турнир в котором «Рома» может добиться успеха это Лига Конференций.

Кто как не Жозе, знает как побеждать именно в кубковых турнирах. «ЦСКА» сыграет этот матч ради галочки. Борьбы со стороны болгар как таковой не будет, им сейчас важнее укрепиться в родном чемпионате.

Ставка — Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 1.98.