Коэффициенты на матч ЦСКА София — Рома
ЦСКА София
В чемпионате Болгарии ЦСКА идет вторым вслед за «Лудогорцем», отставая от них на 9 очков при матче в запасе. Перед битвой с «волками» в столице Болгарии софийцы сыграли вничью с «Пирином» на выезде 1:1, потеряв важные очки.
Подопечные Младенова потеряли все шансы на продолжение борьбы в Лиге Конференций. На данный момент они занимают последнее место в группе С, набрав всего 1 очко. Так, что домашний матч с подопечными Моуриньо вполне могут провести в расслабленной манере.
В этом матче ЦСКА не помогут Ахмед Ахмедов, Менно Кох и Чарльз Джон.
«Рома»
На данный момент, в чемпионате Италии «Рома» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков. Последние два матча в серии А закончились для римлян поражениями. На выезде они уступили «Болонье» 1:0, а дома разочаровали болельщиков проигрышем от «Интера» 0:3.
В Лиге Конференций все с выходом в плей-офф турнира решилось еще в прошлом туре. Сейчас «Рома» занимает вторую строчку в группе С набрав 10 очков. Так, что не удивимся ротации в исполнении португальского наставника перед более важными матчами чемпионата, где надо подниматься с 7-го места.
В этом матче за «Рому» не сыграют Феликс Афена-Гьян, Лоренцо Пеллегрини, Леонардо Спинаццола, Стефан Эль-Шаарави.
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА Софии в этом матче букмекеры предлагают коэффициент 7.90, за ничью 5.20, а победу «Ромы» — за 1.36.
Прогноз — В серии А наблюдается серьезная конкуренция за высокие места в таблице. И единственный турнир в котором «Рома» может добиться успеха это Лига Конференций.
Кто как не Жозе, знает как побеждать именно в кубковых турнирах. «ЦСКА» сыграет этот матч ради галочки. Борьбы со стороны болгар как таковой не будет, им сейчас важнее укрепиться в родном чемпионате.
Ставка — Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 1.98.