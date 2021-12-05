ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника «Зенит» — «Ростов»Проявили характер. «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе Майкл КаррикКаррик покинул «МЮ» после 15 лет в клубе. Сможет ли он возглавить команду в будущем?
  • 12:46
    • Тренер «Кайрата» по физподготовке продолжит работу в «Спартаке»
    Все новости спорта

    Чемпион подарит три очка «быкам»?

    «Атлетико Минейро» — «Брагантино». Прогноз, ставка (к. 4.72) на футбол, Чемпионат Бразилии, 5 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Брагантино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брагантино»
    «Атлетико Минейро» сыграет против «Брагантино» в 37-м туре бразильской Серии А. Игра состоится 5 декабря и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Минейро»

    В прошлом туре «Атлетико Минейро» обыграл на выезде «Баия» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом Бразилии, во второй раз в своей истории и первый за последние 50 лет.

    Всю турнирную дистанцию «черно-белые» прошли ровно, проиграв только пять раз за 36 игр. Еще они шесть встреч свели вничью и смогли одержать 25 победных результатов.

    В отрезке последних восьми поединков первенства Халк и ко потеряли очки только в одном случае, сыграв вничью. Остальные же семь матчей команда победила причем в четырех играх «всухую».

    Все прогнозы на футбол

    У «Атлетико Минейро» просто шикарная домашняя статистика. За 18 проведенных встреч у коллектива только одно фиаско, одна ничья и аж 16 выигрышей.

    «Брагантино»

    С 53 зачетными пунктами «Брагантино» за два тура до финиша идет на шестой строке в турнирной таблице. Команде нужно сохранить эту позицию для избежания играть квалификацию Кубка Либертадорес. Седьмая строка находится на расстоянии двух пунктов.

    В 36 проведенных поединках «быки» отпраздновали 13 викторий, 14 встреч они завершили мировыми исходами и девять раз уходили с поля поверженными.

  • Каррик покинул «МЮ» после 15 лет в клубе. Сможет ли он возглавить команду в будущем?
  • Майкл Каррик успешно справился с ролью «исполняющего обязанности»
  • Вчера

    • К данной игре команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период она раз сыграла вничью и дважды проиграла. Одно из фиаско было накануне от «Жувентуде» 0:1 на выезде.

    Вне родных стен «Брагантино» в текущем чемпионате смог выиграть в семи случаях, шесть матчей команда проиграла и пять раз играла вничью.

    В первом круге эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «Атлетико» в играх со своим предстоящим противником набрал четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 2:2 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Брагантино»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.76.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Брагантино» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.74.

    «Атлетико Минейро» в ранге чемпиона уже может расслабиться и вполне способен подарить три очка гостям, которым эти баллы очень нудны.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Верес — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Милан — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико Минейро» — «Брагантино»: прогноз, ставка (4.72), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Чемпион подарит три очка «быкам»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры