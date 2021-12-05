«Атлетико Минейро» сыграет против «Брагантино» в 37-м туре бразильской Серии А. Игра состоится 5 декабря и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

В прошлом туре «Атлетико Минейро» обыграл на выезде «Баия» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом Бразилии, во второй раз в своей истории и первый за последние 50 лет.

Всю турнирную дистанцию «черно-белые» прошли ровно, проиграв только пять раз за 36 игр. Еще они шесть встреч свели вничью и смогли одержать 25 победных результатов.

В отрезке последних восьми поединков первенства Халк и ко потеряли очки только в одном случае, сыграв вничью. Остальные же семь матчей команда победила причем в четырех играх «всухую».

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У «Атлетико Минейро» просто шикарная домашняя статистика. За 18 проведенных встреч у коллектива только одно фиаско, одна ничья и аж 16 выигрышей.

«Брагантино»

С 53 зачетными пунктами «Брагантино» за два тура до финиша идет на шестой строке в турнирной таблице. Команде нужно сохранить эту позицию для избежания играть квалификацию Кубка Либертадорес. Седьмая строка находится на расстоянии двух пунктов.

В 36 проведенных поединках «быки» отпраздновали 13 викторий, 14 встреч они завершили мировыми исходами и девять раз уходили с поля поверженными.

К данной игре команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период она раз сыграла вничью и дважды проиграла. Одно из фиаско было накануне от «Жувентуде» 0:1 на выезде.

Вне родных стен «Брагантино» в текущем чемпионате смог выиграть в семи случаях, шесть матчей команда проиграла и пять раз играла вничью.

В первом круге эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «Атлетико» в играх со своим предстоящим противником набрал четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 2:2 в гостях.

Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Брагантино»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.76.

На викторию «Брагантино» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.74.

«Атлетико Минейро» в ранге чемпиона уже может расслабиться и вполне способен подарить три очка гостям, которым эти баллы очень нудны.