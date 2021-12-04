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    «Интер» не проиграет, а матч получится результативным

    «Рома» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, Серия А, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    «Рома» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 16 тура чемпионата Италии. Матч состоится 4 декабря, начало в 20:00 мск. «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Декабря 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:00 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Рома — Интер

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    «Рома» проиграла в прошлом туре в гостях у «Болоньи» 0:1, но даже это поражение не сдвинуло её с 5-го места благодаря полученному ранее запасу очков, которых у команды 25 после 15-ти туров.

    Римляне весьма эффективно играют в атаке — 24 забитых мяча. Так же они входят в топ-3 самых не пропускающих команд в лиге, имея 15 мячей.

    Дома они точно захотят реабилитироваться после последнего поражения и будут идти вперед. В последних 3-х домашних очных встречах с «Интером» римляне забивали не меньше 2-х голов.

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    У «Ромы» не сыграют Афена Гьян, Вильяр, Кристанте, Пеллегрини Лоренцо, Спинаццола Леонардо.

    «Интер»

    «Интер» на 3 позиции в таблице Чемпионата Италии и имеет 31 очко в активе. За 14 игр было всего 1 поражение. Миланцы приблизились к лидерам таблицы за счет хороших результатов в последних 5 турах, выиграв 4 раза и один раз сыграв вничью.

    Кроме того, «Интер» самая результативная команда на текущий момент — 34 гола. В 10-ти последних играх «Интер» забивал как минимум 2 гола.

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  • 29/11/2021

    • Три последние встречи с «Ромой» у «Интера» были результативными. Также «Интер» является действующим чемпионом Италии и в нынешнем сезоне будет бороться за этот титул, поэтому терять очки им никак нельзя.

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    «Интеру» не помогут Дармиан, Де Врей, Коларов, Раноккья и Эриксен.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить с коэффициентом 3.80. Ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Интера» — за 1.97.

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    «Интер» — действующий чемпион и сейчас идет в тройке лидеров. Также «Интер» проиграл всего 1 матч в чемпионате. «Рома» — команда со своими задачами и целями , очень непростой соперник для миланцев, поэтому матч должен быть интересным.

    Кто тут окажется сильнее, предсказать заранее сложно, хоть «Интер» и выглядит увереннее. А вот голы в исполнении обоих команд ожидать вполне можно. «Интер» забил больше всех в чемпионате, у «Ромы» тоже 24 мяча в активе имеется.

    Исполнителей в атаке хватает, а в обороне ошибки допускают регулярно и римляне, и миланцы. Рекомендуем поставить на то, что «Интер» не проиграет и тотал матча будет больше 2.5 за 2.85

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    «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Интер» не проиграет, а матч получится результативным
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