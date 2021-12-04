«Рома» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 16 тура чемпионата Италии. Матч состоится 4 декабря, начало в 20:00 мск. «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» проиграла в прошлом туре в гостях у «Болоньи» 0:1, но даже это поражение не сдвинуло её с 5-го места благодаря полученному ранее запасу очков, которых у команды 25 после 15-ти туров.

Римляне весьма эффективно играют в атаке — 24 забитых мяча. Так же они входят в топ-3 самых не пропускающих команд в лиге, имея 15 мячей.

Дома они точно захотят реабилитироваться после последнего поражения и будут идти вперед. В последних 3-х домашних очных встречах с «Интером» римляне забивали не меньше 2-х голов.

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У «Ромы» не сыграют Афена Гьян, Вильяр, Кристанте, Пеллегрини Лоренцо, Спинаццола Леонардо.

«Интер»

«Интер» на 3 позиции в таблице Чемпионата Италии и имеет 31 очко в активе. За 14 игр было всего 1 поражение. Миланцы приблизились к лидерам таблицы за счет хороших результатов в последних 5 турах, выиграв 4 раза и один раз сыграв вничью.

Кроме того, «Интер» самая результативная команда на текущий момент — 34 гола. В 10-ти последних играх «Интер» забивал как минимум 2 гола.

Три последние встречи с «Ромой» у «Интера» были результативными. Также «Интер» является действующим чемпионом Италии и в нынешнем сезоне будет бороться за этот титул, поэтому терять очки им никак нельзя.

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«Интеру» не помогут Дармиан, Де Врей, Коларов, Раноккья и Эриксен.

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить с коэффициентом 3.80. Ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Интера» — за 1.97.

«Интер» — действующий чемпион и сейчас идет в тройке лидеров. Также «Интер» проиграл всего 1 матч в чемпионате. «Рома» — команда со своими задачами и целями , очень непростой соперник для миланцев, поэтому матч должен быть интересным.

Кто тут окажется сильнее, предсказать заранее сложно, хоть «Интер» и выглядит увереннее. А вот голы в исполнении обоих команд ожидать вполне можно. «Интер» забил больше всех в чемпионате, у «Ромы» тоже 24 мяча в активе имеется.

Исполнителей в атаке хватает, а в обороне ошибки допускают регулярно и римляне, и миланцы. Рекомендуем поставить на то, что «Интер» не проиграет и тотал матча будет больше 2.5 за 2.85