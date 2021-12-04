«Бенфика» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:15 мск. «Бенфика» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» по традиции борется за чемпионский титул. Вот только на данный момент лиссабонцы занимают непривычно низкое для себя 3 место.

В минувшем туре «Бенфика» победила. Причем выездной матч с «Белененсешем» был остановлен после первого тайма при счете 0:7.

«Орлы» забивают чаще всех в Примейра Лиге. «Бенфика» настреляла уже 34 мяча в 12 поединках. А если бы еще доиграли матч с «Белененсешем»?!

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Против «Спортинга» «Бенфика» в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила четыре раза, уступив только однажды.

«Спортинг»

Эта команда по традиции находится в тройке сильнейших клубов лиги. Причем нынешнее 2 место относительно условным, ведь «Спортинг» отстает от «Порту» лишь по дополнительным показателям.

Основной проблемой «Спортинга» является слабая атака — 19 мячей. Зато оборона команды является самой непроходимой в лиге — лишь четыре пропущенных мяча.

К слову, в минувшем туре команда сумела взять три пункта в родных стенах. «Спортинг» непринужденно одолел «Тонделу» (2:0).

Победная серия команды просто поражает! «Спортинг» выиграл 11 (!) матчей подряд, причем последняя неудача датирована еще концом сентября.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 2.00, на ничью за 3.45, а на «Спортинг» — за 3.70.

«Бенфика» в атаке смотрится очень убедительно.

«Спортинг» в последнее время крайне неудачно играет против «орлов» .

Мощная атака «орлов» обеспечит победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» с коэффициентом 2.00.