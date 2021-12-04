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    «Орлы» прервут победную серию «Спортинга»?

    «Бенфика» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примейра Лига, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Спортинг»
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    Рафа Силва
    «Бенфика» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:15 мск. «Бенфика» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 03 Декабря 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 21:15 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч Бенфика — Спортинг

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» по традиции борется за чемпионский титул. Вот только на данный момент лиссабонцы занимают непривычно низкое для себя 3 место.

    В минувшем туре «Бенфика» победила. Причем выездной матч с «Белененсешем» был остановлен после первого тайма при счете 0:7.

    «Орлы» забивают чаще всех в Примейра Лиге. «Бенфика» настреляла уже 34 мяча в 12 поединках. А если бы еще доиграли матч с «Белененсешем»?!

    Все прогнозы на футбол

    Против «Спортинга» «Бенфика» в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила четыре раза, уступив только однажды.

    «Спортинг»

    Эта команда по традиции находится в тройке сильнейших клубов лиги. Причем нынешнее 2 место относительно условным, ведь «Спортинг» отстает от «Порту» лишь по дополнительным показателям.

    Основной проблемой «Спортинга» является слабая атака — 19 мячей. Зато оборона команды является самой непроходимой в лиге — лишь четыре пропущенных мяча.

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    • К слову, в минувшем туре команда сумела взять три пункта в родных стенах. «Спортинг» непринужденно одолел «Тонделу» (2:0).

    Победная серия команды просто поражает! «Спортинг» выиграл 11 (!) матчей подряд, причем последняя неудача датирована еще концом сентября.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 2.00, на ничью за 3.45, а на «Спортинг» — за 3.70.

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    «Бенфика» в атаке смотрится очень убедительно.

    «Спортинг» в последнее время крайне неудачно играет против «орлов».

    Мощная атака «орлов» обеспечит победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» с коэффициентом 2.00.

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    «Бенфика» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Орлы» прервут победную серию «Спортинга»?
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