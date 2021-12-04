Коэффициенты на матч Бенфика — Спортинг
«Бенфика»
«Бенфика» по традиции борется за чемпионский титул. Вот только на данный момент лиссабонцы занимают непривычно низкое для себя 3 место.
В минувшем туре «Бенфика» победила. Причем выездной матч с «Белененсешем» был остановлен после первого тайма при счете 0:7.
«Орлы» забивают чаще всех в Примейра Лиге. «Бенфика» настреляла уже 34 мяча в 12 поединках. А если бы еще доиграли матч с «Белененсешем»?!
Против «Спортинга» «Бенфика» в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила четыре раза, уступив только однажды.
«Спортинг»
Эта команда по традиции находится в тройке сильнейших клубов лиги. Причем нынешнее 2 место относительно условным, ведь «Спортинг» отстает от «Порту» лишь по дополнительным показателям.
Основной проблемой «Спортинга» является слабая атака — 19 мячей. Зато оборона команды является самой непроходимой в лиге — лишь четыре пропущенных мяча.
К слову, в минувшем туре команда сумела взять три пункта в родных стенах. «Спортинг» непринужденно одолел «Тонделу» (2:0).
Победная серия команды просто поражает! «Спортинг» выиграл 11 (!) матчей подряд, причем последняя неудача датирована еще концом сентября.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 2.00, на ничью за 3.45, а на «Спортинг» — за 3.70.
«Бенфика» в атаке смотрится очень убедительно.
«Спортинг» в последнее время
Мощная атака «орлов» обеспечит победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» с коэффициентом 2.00.