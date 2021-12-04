«Аугсбург» на своем поле сразится с «Бохумом» в 14-м туре первой Бундеслиги. Встреча состоится 4 декабря и начнется в 17:30 по мск. «Аугсбург» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» с 13 очками в турнирной таблице чемпионата Германии располагается в зоне переходных матчей, на 15-й позиции, проигрывая безопасной строке только по разнице мячей.

У «фуггеров» в текущем розыгрыше Бундеслиге три виктории, четыре мировых результата, а также шесть поражений, забито за это время 12 мячей, пропущено же на десять больше.

В позапрошлом туре команда в родных стенах сенсационно одолела саму «Баварию» со счетом 2:1, а в следующем игровом дне поделила очки в Берлине с «Гертой», сыграв 1:1.

Календарь и таблица Бундеслиги

Десять из 13 общих баллов «Аугсбург» в этом чемпионате заработал на свое территории, трижды победив при одной ничьей и двух фиаско.

«Бохум»

«Бохум», который в прошлом сезоне поднялся из второй Бундеслиги, на текущий момент в элите с 16 очками идет 13 позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону лишь на три пункта.

За 13 проведенных встреч первенства «сине-белые» смогли отпраздновать пять выигрышных результатов, одну игру они свели вничью и потерпели аж семь неудач, разница мячей — 12:20.

Все прогнозы на футбол

В отрезке последних шести игр коллектив потерпел два фиаско и смог одержать четыре виктории. Одна из них была в минувшем туре на своем поле над «Фрайбургом» со счетом 2:1.

Вне родных стен «Бохум» в этом чемпионате набрал всего лишь три очка из 16 общих, выиграв одну встречу при шести проигрышах.

Последний раз между собой эти клубы встречались в рамках Кубка Германии пару месяцев тому назад. И тогда «Бохум» по пенальти дома переиграл «Аугсбург».

Прогноз и ставка на «Аугсбург» — «Бохум»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 2.43.

На викторию «Бохума» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.36.

Обе команды в последнее время демонстрирует неплохие результаты, но так как игра пройдет на поле «Аугсбурга», то ставим именно на викторию «фуггеров», выступающих сильно дома.