ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси Ферран ТорресТрансферный дайджест. 23-29 ноября Александр СоболевПенальти и Соболев-спаситель. «Спартак» избежал поражения в матче с «Уфой»
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
  • 23:15
    • Левандовски — лучший форвард года по версии France Football
  • 23:01
    • Педри — лучший молодой игрок года по версии France Football
  • 00:21
    • Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю имени Яшина
  • 22:21
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 21:04
    • «Арсенал» дома победил «Локомотив»
  • 20:13
    • Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира
    Все новости спорта

    «Молотобойцы» переиграют «Брайтон»?

    «Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, АПЛ, 1 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деклан Райс
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:30 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •

    Коэффициенты на матч Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
    •

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в текущем сезоне выглядит мощно. Более того, занимая 4 место, «молотобойцы» вполне способны на нем закрепиться.

    Правда, в минувшем туре «Вест Хэм» уступил «Манчестер Сити» (2:1). Быть может, команда Дэвида Мойеса просто устала после удачного вояжа в Вену, где обыграла «Рапид» (0:2)?!

    Причем в АПЛ команда уступила уже второй раз к ряду. До того лондонцы минимально проиграли «Вулверхэмптону».

    Все прогнозы на АПЛ

    В кадровом плане у лондонцев — почти идиллия. Травмирован лишь защитник Ангело Огбонна. Все остальные — в строю.

    «Брайтон»

    Эта команда очень любит играть вничью. Правда, пока это не помогает команде занимать место выше текущего девятого.

    Самой большой проблемой «Брайтона» является слабая реализация. В 13 матчах игроки команды сумели отличиться всего 12 раз. Зато оборона относительно надежна — 14 пропущенных мячей.

  • Футболисты-универсалы. Те моменты, когда полевые игроки меняли вратарей и спасали свою команду
  • Кто из полевых игроков лучше всего проявил себя в воротах?
  • 28/11/2021

    • К слову, в минувшем туре «Брайтон» был верен себе. Сухая домашняя мировая с «Лидсом» вряд ли устроила тренерский штаб.

    Из 12 мячей команды 4 в активе у Нила Мопе. Правда, французский форвард уже давненько не забивает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Брайтон» — за 4.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Вест Хэм» выглядит мощнее соперника, особенно в атаке.

    «Брайтон» не забивает уже в двух матчах подряд.

    «Молотобойцы» смотрятся сильнее, к тому же мотивированы остаться в группе лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Вест Хэма» -0.75 с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эбро — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Молотобойцы» переиграют «Брайтон»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры