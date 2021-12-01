«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в текущем сезоне выглядит мощно. Более того, занимая 4 место, «молотобойцы» вполне способны на нем закрепиться.

Правда, в минувшем туре «Вест Хэм» уступил «Манчестер Сити» (2:1). Быть может, команда Дэвида Мойеса просто устала после удачного вояжа в Вену, где обыграла «Рапид» (0:2)?!

Причем в АПЛ команда уступила уже второй раз к ряду. До того лондонцы минимально проиграли «Вулверхэмптону».

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В кадровом плане у лондонцев — почти идиллия. Травмирован лишь защитник Ангело Огбонна. Все остальные — в строю.

«Брайтон»

Эта команда очень любит играть вничью. Правда, пока это не помогает команде занимать место выше текущего девятого.

Самой большой проблемой «Брайтона» является слабая реализация. В 13 матчах игроки команды сумели отличиться всего 12 раз. Зато оборона относительно надежна — 14 пропущенных мячей.

К слову, в минувшем туре «Брайтон» был верен себе. Сухая домашняя мировая с «Лидсом» вряд ли устроила тренерский штаб.

Из 12 мячей команды 4 в активе у Нила Мопе. Правда, французский форвард уже давненько не забивает.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Брайтон» — за 4.00.

«Вест Хэм» выглядит мощнее соперника , особенно в атаке.

«Брайтон» не забивает уже в двух матчах подряд.

«Молотобойцы» смотрятся сильнее, к тому же мотивированы остаться в группе лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Вест Хэма» -0.75 с коэффициентом 2.10.