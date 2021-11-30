ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: ждем триумфа Месси? Онлайн Ферран ТорресТрансферный дайджест. 23-29 ноября Александр СоболевПенальти и Соболев-спаситель. «Спартак» избежал поражения в матче с «Уфой»
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
  • 23:15
    • Левандовски — лучший форвард года по версии France Football
  • 23:01
    • Педри — лучший молодой игрок года по версии France Football
  • 19:00
    • Соболев спас «Спартак» от поражения
  • 00:21
    • Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю имени Яшина
  • 22:21
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 21:04
    • «Арсенал» дома победил «Локомотив»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Сельта» разгромить «Эбро»?

    «Эбро» — «Сельта». Прогноз (к. 1.76) и ставки на Кубок Испании 30 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту
    Прогноз и ставки на «Эбро» — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на выезде против «Эбро» в рамках первого раунда Кубка Испании. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:00 мск. «Эбро» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эбро»

    «Эбро» представляет третий по силе испанский дивизион, который разделен сразу на пять групп.

    «Эбро» после 13-ти туров занимает 13-е место в свей группе, набрав всего лишь 13 очков и забив только 12 мячей.

    Безвыигрышная серия «Эбро» составляет четыре матча (две ничьи и два поражения). На этом отрезке команда забила лишь один мяч.

    При этом в 10-ти предыдущих матчах на своем поле «Эбро» потерпел только одно поражение.

    «Сельта»

    «Сельта» тем временем занимает 13-е место в Ла Лиге. Клуб из Виго, как обычно, стартовал не лучшим образом, но постепенно приходит в себя.

    Несколько дней назад «Сельта» одержала гостевую победу над «Алавесом» (2:1). Решающий гол забил Яго Аспас.

    А перед этим команда Эдоардо Коудета три раза сыграла вничью. В матче против «Барселоны» футболисты «Сельты» отыгрались со счета 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    Кроме того, «Сельта» достойно провела встречи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Вильярреалом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На «Эбро» в этом матче можно поставить за 30.00, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Сельты» — за 1.05.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    С одной стороны, все очевидно, есть явный фаворит, который в такой ситуации должен легко выходить в следующий раунд. Но это Испания, тут может удивить даже команда из третьего дивизиона.

    Вполне вероятно, что хозяева проиграют, но не с крупным счетом.

    Ставка — победа «Эбро» с форой (+3,0) за 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.50
  • Прогноз на матч Баффало — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Майами — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эбро» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сельта» разгромить «Эбро»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры