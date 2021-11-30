«Сельта» сыграет на выезде против «Эбро» в рамках первого раунда Кубка Испании. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:00 мск. «Эбро» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эбро»

«Эбро» представляет третий по силе испанский дивизион, который разделен сразу на пять групп.

«Эбро» после 13-ти туров занимает 13-е место в свей группе, набрав всего лишь 13 очков и забив только 12 мячей.

Безвыигрышная серия «Эбро» составляет четыре матча (две ничьи и два поражения). На этом отрезке команда забила лишь один мяч.

При этом в 10-ти предыдущих матчах на своем поле «Эбро» потерпел только одно поражение.

«Сельта»

«Сельта» тем временем занимает 13-е место в Ла Лиге. Клуб из Виго, как обычно, стартовал не лучшим образом, но постепенно приходит в себя.

Несколько дней назад «Сельта» одержала гостевую победу над «Алавесом» (2:1). Решающий гол забил Яго Аспас.

А перед этим команда Эдоардо Коудета три раза сыграла вничью. В матче против «Барселоны» футболисты «Сельты» отыгрались со счета 0:3.

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Кроме того, «Сельта» достойно провела встречи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Вильярреалом» (1:1).

Прогноз и ставка

На «Эбро» в этом матче можно поставить за 30.00, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Сельты» — за 1.05.

С одной стороны, все очевидно, есть явный фаворит, который в такой ситуации должен легко выходить в следующий раунд. Но это Испания, тут может удивить даже команда из третьего дивизиона.

Вполне вероятно, что хозяева проиграют, но не с крупным счетом.

Ставка — победа «Эбро» с форой (+3,0) за 1.76.