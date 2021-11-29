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    Все новости спорта

    Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?

    «Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 2.16) и ставки на чемпионат России 29 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Спартак»
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    «Спартак»
    Встреча 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» состоится 29 ноября. Матч на «BetBoom Арене» в Уфе начнется в 17:00 мск. «Уфа» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Ноября 2021 года
    Уфа
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    •  Уфа 17:00 Спартак Спартак
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    Коэффициенты на матч Уфа — Спартак

  • 1
  • 3.60
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  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Уфа»

    Команда закончила первый круг в РПЛ на 12-м месте турнирной таблицы. «Уфа» не проиграла в 5 последних матчах в чемпионате (1 победа, 4 ничьи).

    В конце октября команда Стукалова вылетела из Кубка России, проиграв на выезде «Алании» (0:2), а в РПЛ на своем поле одолела «Ахмат» (1:0).

    Затем «Уфа» в гостях разошлась миром с тульским «Арсеналом» (0:0), а в последнем матче на выезде поделила очки с «Ростовом» (2:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 15 туров уфимцы с 15 очками находятся на границе зоны стыков. Разница мячей 16-21, 13 голов забил Агаларов. Под вопросом участие Бауэра, Жамалетдинова, Табидзе, Дзантиева.

    «Спартак»

    «Спартак» закончил первый круг на 10-м мест — это худший результат клуба с сезона-2003/2004. Москвичи не выиграли в 5 предыдущих поединках в РПЛ (3 ничьи, 2 поражения).

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    • Выезд в гости к «Лестеру» в начале ноября закончился ничьей в матче Лиги Европы со счетом 1:1, после чего команда Руя Витории дома поделила очки с «Локомотивом» — 1:1.

    В выездном матче с «Краснодаром» красно-белые проиграли со счетом 1:2, а в последнем матче в рамках Лиги Европы победили дома «Наполи» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 19 очками после 15 туров «Спартак» идет на 10-м месте. Разница мячей 17-21. Не сыграют Понсе и Маслов, под вопросом Бакаев, Игнатов, Зобнин, Хендрикс и Мелкадзе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Спартака» — 2.12.

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    В первом круге «Спартак» победил со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «Уфа» на своем поле сыграла вничью 1:1, а на выезде победила 3:0.

    Дома уфимцы не уступили в 3 из 4 предыдущих игр в РПЛ (2 победы, 1 ничья). Тем не менее, прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.81 и ТБ 2,5 за 2.03.

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    «Уфа» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
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