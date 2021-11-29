Встреча 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» состоится 29 ноября. Матч на «BetBoom Арене» в Уфе начнется в 17:00 мск. «Уфа» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

Команда закончила первый круг в РПЛ на 12-м месте турнирной таблицы. «Уфа» не проиграла в 5 последних матчах в чемпионате (1 победа, 4 ничьи).

В конце октября команда Стукалова вылетела из Кубка России, проиграв на выезде «Алании» (0:2), а в РПЛ на своем поле одолела «Ахмат» (1:0).

Затем «Уфа» в гостях разошлась миром с тульским «Арсеналом» (0:0), а в последнем матче на выезде поделила очки с «Ростовом» (2:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 15 туров уфимцы с 15 очками находятся на границе зоны стыков. Разница мячей 16-21, 13 голов забил Агаларов. Под вопросом участие Бауэра, Жамалетдинова, Табидзе, Дзантиева.

«Спартак»

«Спартак» закончил первый круг на 10-м мест — это худший результат клуба с сезона-2003/2004. Москвичи не выиграли в 5 предыдущих поединках в РПЛ (3 ничьи, 2 поражения).

Выезд в гости к «Лестеру» в начале ноября закончился ничьей в матче Лиги Европы со счетом 1:1, после чего команда Руя Витории дома поделила очки с «Локомотивом» — 1:1.

В выездном матче с «Краснодаром» красно-белые проиграли со счетом 1:2, а в последнем матче в рамках Лиги Европы победили дома «Наполи» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

С 19 очками после 15 туров «Спартак» идет на 10-м месте. Разница мячей 17-21. Не сыграют Понсе и Маслов, под вопросом Бакаев, Игнатов, Зобнин, Хендрикс и Мелкадзе.

Прогноз и ставка

На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Спартака» — 2.12.

В первом круге «Спартак» победил со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «Уфа» на своем поле сыграла вничью 1:1, а на выезде победила 3:0.

Дома уфимцы не уступили в 3 из 4 предыдущих игр в РПЛ (2 победы, 1 ничья). Тем не менее, прогнозируем, что «Спартак» не проиграет .