Коэффициенты на матч Уфа — Спартак
«Уфа»
Команда закончила первый круг в РПЛ на 12-м месте турнирной таблицы. «Уфа» не проиграла в 5 последних матчах в чемпионате (1 победа, 4 ничьи).
В конце октября команда Стукалова вылетела из Кубка России, проиграв на выезде «Алании» (0:2), а в РПЛ на своем поле одолела «Ахмат» (1:0).
Затем «Уфа» в гостях разошлась миром с тульским «Арсеналом» (0:0), а в последнем матче на выезде поделила очки с «Ростовом» (2:2).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 15 туров уфимцы с 15 очками находятся на границе зоны стыков. Разница мячей 16-21, 13 голов забил Агаларов.
«Спартак»
«Спартак» закончил первый круг на 10-м мест — это худший результат клуба с сезона-2003/2004. Москвичи не выиграли в 5 предыдущих поединках в РПЛ (3 ничьи, 2 поражения).
Выезд в гости к «Лестеру» в начале ноября закончился ничьей в матче Лиги Европы со счетом 1:1, после чего команда Руя Витории дома поделила очки с «Локомотивом» — 1:1.
В выездном матче с «Краснодаром» красно-белые проиграли со счетом 1:2, а в последнем матче в рамках Лиги Европы победили дома «Наполи» (2:1).
С 19 очками после 15 туров «Спартак» идет на 10-м месте. Разница мячей 17-21.
Прогноз и ставка
На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Спартака» — 2.12.
В первом круге «Спартак» победил со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «Уфа» на своем поле сыграла вничью 1:1, а на выезде победила 3:0.
Дома уфимцы не уступили в 3 из 4 предыдущих игр в РПЛ (2 победы, 1 ничья). Тем не менее, прогнозируем, что
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